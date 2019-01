SIMONA HALEP, AUSTRALIAN OPEN | Oficial nu are antrenor, in realitate e ajutata de doua nume mari! Cine o pregateste pe Simona Halep la AO

Oficial, Simona Halep a mers la Australian Open fara antrenor. Ea ii are alaturi de Teo Cercel si Andrei Cristofor, preparatorii sai fizici. In realitate, alte doua nume mari ii sunt alaturi.

Simona Halep a decis sa atace primul Grand Slam al anului fara un antrenor. Ea s-a despartit de Darren Cahill la finalul lui 2018. Totusi, acelasi Cahill ii este alaturi cu sfaturi pretioase!

Chiar daca nu are un antrenor oficial, Simona Halep este ajutata la Melbourne de Darren Cahill, dar si de Florin Segarceanu. Ultimul dintre ei si-a declarat disponibilitatea inca de la finalul anului trecut. "Daca va avea nevoie de mine, o pot ajuta mai ales cand e in tara", spunea Segarceanu.

Simona Halep si Darren Cahill au pastrat o relatie deosebita si dupa incheierea relatiilor profesionale. De altfel, cei doi s-au intalnit si in vacanta de iarna, la schi, si si-au trimis numeroase mesaje prin intermediul retelelor de socializare, uneori chiar si publice.

"Discutam des in cam toate zilele. Ii cer sfaturi si mi le acorda. Am discutat si in pauza competitionala. Nu la fel ca inainte, pentru ca nu mai este antrenorul meu, dar suntem prieteni si asta este un lucru important. Ultimii patru ani cu Darren au fost cei mai buni din cariera mea", a spus Halep.

Simona Halep debuteaza la Melbourne impotriva Kaiei Kanepi (Estonia), miercuri dimineata, dupa ora 10:00.