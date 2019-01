AUSTRALIAN OPEN | "Nu ti-a fost mila de ea?" Reactia ULUITOARE a Mariei Sharapova! Ce a declarat dupa ce si-a DEMOLAT adversara

Maria Sharapova, locul 30 WTA, a predat o lectie de tenis la Australian Open 2019 pe Rod Laver Arena.

Rusoaica in varsta de 31 de ani a invins-o pe britanica Hariet Dart, locul 131 WTA, dupa doar 64 de minute de joc, scor 6-0, 6-0. Practic, sportiva din Marea Britanie nu a reusit sa castige niciun game in tot meciul.

Dupa meci, la conferinta de presa, jurnalistii prezenti la Melbourne au intrebat-o pe Sharapova daca nu i-a fost mila de adversara ei administrandu-i o asemenea infrangere: "Imi pare rau, dar n-am timp pentru asa ceva. Cand joci un meci in primul tur al unui turneu de Grand Slam, trebuie sa stii ca adversara este acolo pentru a-l castiga. N-am avut nivelul pe care l-as fi dorit, asa ca nu m-am putut gandi la adversara. Principalul meu obiectiv a fost sa fac ce trebuie”, a declarat Maria Sharapova.

De altfel, rusoaica are amintiri destul de placute din rundele inaugurale ale turneelor de Grand Slam. In 2012, ea o invingea in primul tur la Roland Garros pe Alexandra Cadantu tot cu un dublu 6-0. In continuare, Masha o va intalni in turul secund la Melbourne pe Rebecca Peterson, care a trecut in minimul de seturi de Sorana Cirstea, scor 6-4, 6-1.

Vezi imagini de la partida Mariei Sharapova in galeria de mai jos