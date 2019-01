AUSTRALIAN OPEN | Scandal fara precedent in tenis! Hewitt, facut praf: "Nimeni nu-l mai place! E complet gresit ce face!"

Bernard Tomic, locul 88 ATP, a fost eliminat azi la Australian Open in primul tur de catre croatul Marin Cilic, scor 2-6, 4-6, 6-7(3), dupa doua ore si 5 minute de joc.



La final, rebelul australian in varsta de 26 de ani, a recurs la un atac fara precedent indreptat spre fostul lider mondial din ATP, Lleyton Hewitt, in varsta de 37 de ani, pe care il acuza pentru anumite interese personale la conducerea tenisului australian, mai ales ca Hewitt este acum capitan nejucator al echipei de Cupa Davis a Australiei. Tomic spune ca acesta din urma ii favorizeaza pe cativa jucatori australieni, de pilda Alexei Popyrin, Marc Polmans sau Alex Bolt, in loc sa-i invoce si pe cei mai experimentati.

"Nimeni nu-l mai place! Am avut o multime de probleme cu el, cu care nici alti jucatori nu sunt de acord. Stim cu totii cine sunt acei jucatori, ma refer la mine, la Thanasi Kokkinakis, la Nick Kyrgios. Hewitt ura tenisul din Australia, e ciudat, acum a inceput sa-l iubeasca. Ce se intampla aici? Toti acesti tineri jucatori primesc wild-card la diverse turnee gratie unui sistem ciudat. Toti sunt sub aripa lui Lleyton, sub management-ul lui, ceea ce reprezinta un conflict de interese. Am jucat Cupa Davis de la 15 ani, cred ca e unic in istoria Australiei. Ce a facut Lleyton in tenis vorbeste de la sine, e un adevarat campion, dar ceea ce face acum este complet gresit!", a declarat Tomic in presa din Australia, potrivit The Guardian.

Lleyton Hewitt a ajuns lider mondial sub comanda lui Darren Cahill, asa cum s-a intamplat si cu Simona Halep.