Simona Halep, ADORATA de publicul de la Shenzhen! Chinezii o fac sa se simta ca acasa: "Va simt iubirea! A fost minunat, trebuie sa ma bucur!"

Simona Halep s-a impus in prima intalnire directa cu Bianca Andreescu, in faza grupelor, la Turneul Campioanelor.

Simona Halep este intr-o relatie magnifica cu publicul chinez de la Shenzhen, care a sustinut-o pe intreaga durata a meciului fatidic cu Bianca Andreescu.

Chinezii au aplaudat-o, i-au rostit numele Simonei si au salutat iesirea sa din arena cu urale demne de orice stadion de fotbal. Simona le-a declarat pe teren ca simte atasamentul lor fata de ea si ca va incerca sa castige fiecare meci la aceasta editie a Turneului Campioanelor.

Simona Halep: „A fost un meci minunat, trebuie sa ma bucur de moment”

„Simt presiunea jocului in fiecare meci si o iubesc, dar trebuie sa o transform intr-un lucru pozitiv. Sunt multumita ca am luptat impotriva unei tinere de 19 ani si o felicit pe Bianca pentru evolutia ei. A fost un meci minunat, trebuie sa ma bucur de moment. Vad multe steaguri ale Romaniei in tribune, vreau sa va multumesc tuturor ca ati venit si mai ales suporterilor mei chinezi. Va simt iubirea!”, a declarat Simona Halep dupa meci.

Simona Halep ocupa in prezent locul 2 in Grupa Violet, deoarece Elina Svitolina a castigat fara sa piarda set in fata Karolinei Pliskova.

Simona Halep: „Sunt moarta de oboseala. Nu am mai jucat atat de la Wimbledon”

Simona Halep a declarat urmatoarele lucruri pe teren, imediat dupa victoria fulminanta obtinuta in prima intalnire directa cu Bianca Andreescu.

„Ei bine, este o performanta uimitoare sa fiu calificata pentru a sasea oara la Turneul Campioanelor. Inseamna mult si sunt foarte mandra de mine si de echipa mea. Meciul a fost foarte dificil, Bianca nu este o jucatoare care sa se dea batuta. A jucat pana la final, a trebuit sa lupt,” a spus Simona Halep imediat dupa victoria cu Bianca Andreescu.

„Nu am mai jucat un meci atat de lung de la Wimbledon. Sunt moarta de oboseala, dar si foarte fericita sa castig, in sfarsit, un meci la Turneul Final. Acum ma voi recupera pentru urmatorul meci (n.r. care va fi miercuri, 30 octombrie impotriva Elinei Svitolina, cu care are un palmares egal, scor 4-4).”

Simona Halep se va duela in meciul urmator cu Elina Svitolina, intrucat etapa a doua programeaza la Turneul Campioanelor duelurile dintre invingatoarele din prima etapa.