Cahill, chemat de patru ori de Halep in meciul cu Andreescu! Cei doi s-au contrazis pe teren: "Nu fac nimic!" / "Faci totul al naibii de bine!"

Darren Cahill s-a intors langa Simona Halep.

Antrenorul australian a coborat de patru ori la banca Simonei.

Cand Darren Cahill a intervenit pentru a treia oara in meciul Simona Halep vs. Bianca Andreescu, i-a comunicat Simonei sa foloseasca mai mult voleul drive si sa fie mai ofensiva atat cat priveste pozitia in teren. Sfaturile australianului au survenit la scorul de 2-1 pentru Bianca Andreescu in setul decisiv.

Darren: Ceea ce faci pe teren e, de fapt, al naibii de bine! Ai un voleu drive, foloseste-l! Ia-i un pic din timp, foloseste voleul drive! Simona, nu as schimba nimic din ce faci acum. Joci bine.

Simona: Nu fac nimic.

Darren: Promite-mi ca vei urca in teren mai des!

(Simona da din cap aprobator)

Darren: Haide!

La scurt timp dupa aceasta sedinta de OCC, Simona Halep a ratat un voleu drive dintr-o pozitie relativ facila. Simona Halep s-a descatusat in numeroase randuri in timpul acestei partide, transmitand astfel nivelul ridicat de dificultate al duelului cu Bianca Andreescu.