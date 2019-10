Executiile la care Halep a fost SPECTATOARE! Inca o scurta INCREDIBILA reusita de Bianca Andreescu

Simona Halep si Bianca Andreescu se dueleaza astazi, dupa meciul dintre Svitolina si Pliskova.

Bianca Andreescu a reusit sa o surprinda din nou pe Halep cu o scurta de exceptie. In setul decisiv, scorul era 2-1 pentru Andreescu si Simona servea pentru a egala situatia la game-uri. Bianca Andreescu a incheiat punctul dupa doar patru schimburi cu o scurta care a surprins-o total pe Halep.

Nu a fost prima scurta excelenta reusita de Andreescu in acest meci, in setul doi, pe serviciul Simonei Halep a avut loc un schimb de senzatie intre cele doua jucatoare, incheiat cu punct in dreptul canadiencei. Simona Halep conducea cu 4-3 in setul secund si era la serviciu. Dupa un schimb de 11 mingi, Bianca Andreescu a incheiat punctul cu o scurta perfecta.