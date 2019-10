Prima reactie a Simonei Halep dupa ce a castigat meciul cu Andreescu: "E cu 10 ani mai tanara, sunt mandra de ce am reusit azi!"

Simona Halep a castigat primul meci din Grupa Violet de la Turneul Campioanelor.

Simona Halep s-a impus in duelul cu Bianca Andreescu in trei seturi, scor 3-6, 7-6 (8-6), 6-3.

Simona Halep a fost fericita pentru ca a reusit sa castige acest meci, avand in vedere ca Bianca Andreescu este o sportiva mai tanara si in plina ascensiune.



"E o performanta incredibila sa fiu calificata de ori 6 consecutiv la acest turneu. A fost o adversara dificila, a luptat pana in ultimul moment, a fost un meci dur. In fiecare meci am presiune si joc sub presiune. E cu 10 ani mai tanara decat mine, a castigat US Open, e intr-o forma incredibila, asa ca sunt mandra de ce am reusit azi", a declarat Simona Halep la finalul partidei.