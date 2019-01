SIMONA HALEP la SYDNEY | Poate da peste Ostapenko la primul meci din 2019! Tablou dificil pentru Halep la Sydney! Cum arata traseul pana in finala

Simona incepe anul in forta!

Numarul 1 mondial are un singur turneu de pregatire inaintea Australian Open. Isi propune sa joace cat mai multe meciuri.

Simona a avut parte de o tragere dificila. Nu va juca in primul tur, dar imediat dupa aceea poate da peste Jelena Ostapenko (22 WTA), adversara din finala Roland Garros 2017. In sferturi, pe Halep o poate astepta Karolina Pliskova (8 WTA), in timp ce in semifinale Simona poate juca impotriva lui Garbine Muguruza (18 WTA) sau Sloane Stephens (6 WTA).