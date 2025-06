Cristi Chivu a dat lovitura, în scurta sa carieră de antrenor, fiind pus în fruntea unei formații la care alți tehnicieni nu ajung într-o viață întreagă!

La această numire a contribuit trecutul lui Chivu, la Inter, atât ca jucător, cât și ca antrenor. Plus o conjunctură favorabilă despre care sport.ro a scris aici. Și noul tehnician al milanezilor va intra direct în focuri. Pentru că debutul său oficial, la Inter Milano, bate la ușă, urmând să aibă loc pe 17 iunie.

Americanii, uimiți că Inter l-a ignorat pe Thiago Motta

În acest context, în care tânărul tehnician român va debuta, la Inter, la Mondialul Cluburilor (SUA, 14 iunie – 13 iulie), americanii au analizat înlocuirea lui Simone Inzaghi cu Cristi Chivu. Subiectul a fost abordat de celebrul The New York Times.

„Inter va veni în America, în condițiile în care n-avea un antrenor principal până la finalul săptămânii trecute. După ce Como a respins imediat tentativa milanezilor, de a-l lua pe antrenorul lor, Cesc Fabregas, Inter a rămas într-o situație dificilă. În mod surprinzător însă, clubul l-a ignorat pe Thiago Motta (n.r. – a jucat la Inter, între 2009 și 2012), un component legendar al echipei din 2010 (n.r. – care a cucerit Champions League și din care a făcut parte și Chivu). În schimb, Inter a optat pentru instalarea românului Cristi Chivu, care abia de curând și-a început cariera de antrenor, la nivel înalt“, a notat publicația americană.

Chivu, comparat cu Simone Inzaghi

În continuarea analizei lor, americanii au notat că, având în vedere traseul său profesional, Chivu poate fi comparat cu antrenorul pe care tocmai l-a înlocuit, la Inter, Simone Inzaghi.

„Chivu a fost parașutat la Parma, în februarie, și spre lauda lui a reușit să păstreze echipa în Serie A, îndeplinindu-și obiectivul. Chiar și așa, nimeni nu se aștepta ca, în doar câteva luni, el să primească o ofertă de la Inter. Pe de altă parte, clubul a dorit aducerea unui manager tânăr. Iar Chivu a fost alegerea potrivită, în condițiile în care și-a început cariera pe banca tehnică, la Inter, pregătind echipa Under 19 și câștigând campionatul Primavera cu ea. În mod cert, numirea lui Chivu, la prima echipă a milanezilor, e o mutare lipsită de strălucire. Și, totuși, antrenorul înlocuit de Chivu, Simone Inzaghi, a avut un traseu similar, la începutul carierei sale. Pentru că Lazio, în mod curajos, i-a dat șansa de a pregăti prima echipă, după ce tânărul tehnician făcuse primii pași la Academia lor. Acum, Inter va dori ca și Chivu să aibă un traseu de succes, cum a avut Inzaghi în cariera sa de antrenor“, a adăugat The New York Times.