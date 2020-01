In 2017 voia sa se retraga, iar acum e in top 10 WTA | Povestea COPLESITOARE a adversarei Irinei Begu din primul tur la Australian Open 

Adversara Irinei Begu din primul tur la Australian Open, Kiki Bertens a trait un rollercoaster emotional in ultimii ani.

Irina Begu va infrunta o oponenta de clasa mondiala in primul tur la Australian Open 2020, anume Kiki Bertens, numar 10 WTA.

Jucatoarea din Olanda a recunoscut intr-un articol scris pentru BBC ca a fost aproape sa aleaga optiunea unei retrageri timpurii din tenis la finele sezonului 2017, insa o schimbare drastica de atitudine i-a modificat decizia.

"Voiam sa renunt, pentru ca nu ma distram deloc jucand tenis."



"La finalul sezonului 2017 am fost la un pas de retragere si a trebuit sa iau o decizie: fie renunt, fie voi face lucrurile diferit. Am ales sa fac totul diferit: abordarea mea cu privire la antrenamente, recuperare, nutritie s.a.m.d. De ce am luat in considerare sa ma retrag inca de la 25 de ani? Pentru ca nu ma distram deloc jucand tenis. Castigam meciuri si eram pe locul 31 in lume, dar ma chinuiam. Ma stresam prea mult pentru orice, pentru tragerile la sorti sau pentru cum ma antrenez. Daca intr-o zi se intampla sa nu am un antrenament bun, incepeam sa ma ingrijorez despre cum voi juca peste cateva zile," au fost cuvintele lui Kiki Bertens.

"Muncesc din greu in fiecare zi si acum, dar ma relaxez mai mult si ma bucur de timpul si de oamenii pe care ii am in jurul meu. Nu ma mai ingrijorez cu privire la jocul meu. Ma gandesc ca intr-o zi voi juca bine, iar intr-alta poate nu atat de bine. Dar intotdeauna exista o zi urmatoare. Am realizat ca e mai important sa fii fericita si sa te bucuri de viata, indiferent daca pierzi sau castigi.

Kiki Bertens: "De acum incolo, tot ce vine e un bonus si un motiv de bucurie."



Dupa ce am ales sa nu ma retrag, am ajuns pentru prima oara in top 10 si am castigat trei turnee. Pentru mine a fost ceva enorm, intrucat nu ma vedeam in stare sa imi indeplinesc acest vis. Apoi am castigat turneul WTA de la Madrid si am devenit prima jucatoare care n-a pierdut set acolo. Am devenit cea mai bine clasata jucatoare olandeza din toate timpurile. Asta a insemnat mult pentru mine. De acum incolo, tot ce vine e un bonus si un motiv de bucurie," a conchis Kiki Bertens.

Irina Begu vs. Kiki Bertens va fi al patrulea meci care se va derula in sesiunea de zi pe terenul 3 al complexului Melbourne Park. Partida va incepe dupa ora 07:00, ora Romaniei.