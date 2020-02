SOFIA KENIN CASTIGA PRIMUL TITLU DE MARE SLEM AL CARIEREI LA 21 DE ANI: a invins-o pe Muguruza cu revenire de la 0-1 la seturi 

Sofia Kenin va ocupa locul 7 in clasamentul WTA incepand de luni, 3 februarie.

Sofia Kenin a castigat in premiera un turneu de Grand Slam! Americanca in varsta de 21 de ani a invins-o in trei seturi pe Garbine Muguruza in finala Openului Australian, bifand o revenire notabila de la 0-1 la seturi.

Kenin a invins-o pe Muguruza 4-6, 6-2, 6-2 la capatul unei finale care a masurat doua ore si trei minute de joc.

Maiden Slam Moment!@SofiaKenin captures her first Grand Slam title in a fearless 4-6 6-2 6-2 comeback over Muguruza for the #AusOpen women’s singles ????#AO2020 pic.twitter.com/HU8mijCbTh — #AusOpen (@AustralianOpen) February 1, 2020

Garbine Muguruza a comis 45 de erori nefortate in acest ultim act, fata de cele 23 ale adversarei, dar n-a compensat suficient la capitolul winnerelor, avand doar cu doua mai multe decat sportiva americana. In plus, spanioloaica a fost tradata de cele opt duble greseli comise de-a lungul partidei, una dintre acestea consumandu-se chiar la mingea finala de meci a americancei.

Gratie acestei victorii, Sofia Kenin va deveni cea mai bine clasata jucatoare din Statele Unite ale Americii in clasamentul WTA, depasind-o pe Serena Williams si ajungand pana pe locul al saptelea.