"Simona a iesit din GROAPA in setul 3!" Reactii in presa internationala, dupa thriller-ul in 3 seturi al Simonei!

Simona Halep s-a calificat in turul 3 la Miami dupa o victorie in 3 seturi cu Oceane Dodin.

Toata Romania vede Romania! Sambata, 24 martie la ora 20.00, Israel - Romania in direct la Pro TV! Toata Romania vede Romania! Marti, 27 martie, ora 21.30 Romania - Suedia in direct la Pro TV!

Halep a pierdut primul set, a avut probleme medicale si a spart o racheta de nervi, insa a invins-o in cele din urma pe necunoscuta Oceane Dodin.

In turul urmator, Simona o va intalni pe Radwanska.



BBC: "Simona Halep a revenit dupa ce a pierdut primul set si a evitat o eliminare surprinza de la Miami. Ocupanta locului 1 WTA a primit de doua ori ingrijiri medicale la gat si i-a luat doua ore si 7 minute pentru a incheia jocul"

Tennis Magazine: "Simona Halep a fost testata pana la limita de lucky loserul Oceane Dodin. Daca e cineva care stie sa iasa dintr-o groapa in setul 3, acel cineva e Simona Halep. Numarul 1 mondial a trebuit sa se bazeze pe mentalul ei imbunatatit si puterea psihica mult mai devreme in turneu decat cineva si-ar fi putut imagina"

ESPN: "Simona Halep s-a chinuit s-o invinga in ruda a doua pe Oceane Dodin, ajunsa pe tabloul principal din postura de lucky loser. Halep i-a permis jucatoarei clasate pe locul 98 WTA sa faca 6 breakuri"

Yahoo Sports: "O surpriza a parut posibila dupa primul set, in care Simona a parut ca se chinuie in continuare sa-si gaseasca forma dupa ce a fost invinsa categoric saptamana trecuta la Indian Wells de Naomi Osaka. Dar Halep, cu o tactica defensiva, si-a imbunatatit jocul incepand cu setul doi si a fost mai buna decat Dodin in momentele cheie ale meciului"

WTA: "Favorita numarul 1 a trebuit sa lupte pentru a trece peste Oceane Dodin. Halep a reusit 20 de lovituri castigatoare si a comis 26 de erori nefortate, dar chiar si asa a fost mai consistenta decat Dodin, care a reusit 35 de lovituri castigatoare, dar si 52 de greseli nefortate si 16 duble greseli"