Oceane Dodin, anunt SOC dupa infrangerea cu Halep: "Ma las de tenis, sunt dezgustata de ce se intampla!"

Ocean Dodin a avut parte de surpriza vietii cand a aflat ca joaca impotriva Simonei Halep.

Dodin a ajuns in turul 2 de la Miami din postura de lucky loser, iar organizatorii au intors-o din drum de la aeroport ca sa o anunte ca va juca impotriva liderului mondial.

Dodin a facut meciul carierei impotriva Simonei Halep, insa a pierdut intr-un final. Ea a facut multe duble greseli si a avut un serviciu catastrofal. Cu toate astea a trimis mai multe lovituri puternice care au lasat-o pe Halep fara replica.

La final, Dodin a fost furioasa si a anuntat ca ii vine sa se retraga din tenis de ciuda ca a pierdut o asemenea partida.



Intrebata cu ce va ramane dupa partida de doi, Dodin a raspuns: “Cu lucrurile negative. Ies dintr-o perioada dificila si as fi avut nevoie sa castig un meci ca acesta pentru a-mi reveni. Este multa deceptie. M-am luptat cu serviciul meu de rahat (n.r. - 16 duble greseli), dar asta nu este suficient impotriva jucatoarelor de acest nivel. Sincer, sunt dezgustata de tenis. As fi preferat sa iau doua <bule> (n.r. - 0-6, 0-6). Nu pot sa zic nici ca mi-a fost frica sa pierd. Dar acest serviciu catastrofal m-a costat victoria. si nu stiu de ce m-a parasit. Tatal meu (n.r. - si antrenorul, Fred) este foarte multumit de meciul meu. E <cool>, zambeste, rade, e pozitiv. Pe mine, toate astea ma degusta”.

Intrebata ce va face pentru a-si ridica moralul, jucatoarea a afirmat: “Nimic. De furie, am dat cu telefonul de perete. Serviciul meu m-a pus la pamant si il invinovatesc pentru asta. Nu i-am cerut asi, voiam doar sa nu fac duble. Dar nu am putut, a fost mai puternic decat mine.”



“Ma las de tenis (razand). I-am spus tatalui meu sa ma scoata de la toate turneele la care sunt inscrisa. Serios, privind inapoi, cred ca voi multumita de acest turneu. Am jucat meciuri de trei seturi, asm vazut ca nu sunt la pamant din puncte de vedere al tensiului. Dar, pentru moment, asta e tot ce pot spune pozitiv”, a adaugat ea.

Simona Halep, locul I WTA, a invins-o, joi, cu scorul de 3-6, 6-3, 7-5, pe frantuzoaica Oceane Dodin, locul 98 WTA, prezenta pe tabloul principal in calitate de lucky loser, in mansa a doua a Miami Open.

Invinsa in calificari, Dodin a fost intoarsa de pe drumul spre aeroport, inainte de a juca pe tabloul principal, ca lucky loser. Iar joi, a impins-o pe Halep, locul I WTA, intr-un meci de trei seturi si de doua ore si sase minute, in turul al doilea.