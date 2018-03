SIMONA HALEP - OCEANE DODIN, 21:00, MIAMI // Vesti de ultima ora despre accidentarea Simonei: "Am tras din greu zilele astea!"

Simona Halep intra in scena la turneul de la Miami.

Favorita numarul 1 la Miami, Simona incepe direct in turul al doilea al turneului, impotriva frantuzoaicei Oceane Dodin, locul 98 WTA.

Dodin va juca impotriva Simonei Halep dupa ce a primit sansa de a continua competitia ca "lucky loser", ea fiind implicata intr-un episod cel putin bizar.

La inceputul saptamanii, Dodin a jucat in ultimul tur al calificarilor, impotriva americancei Alison Riske. La scorul de 1-6, 0-0, sportiva din Franta a parasit terenul, organizatorii notand ca a abandonat meciul din cauza unei accidentari. La scurt timp, Dodin a sustinut, insa, ca a cerut de fapt o pauza de vestiar si nu retragerea din competitei!

"A fost o neintelegere, o eroare de comunicare", a spus Oceane Dodin pentru L'Equipe.

In aceeasi seara, Dodin a primit vestea, in timp ce isi facea bagajele pentru a parasi Miami, ca va putea continua turneul din postura de lucky loser.

"Mi-am scos pijamaua din bagaj si m-am culcat fara sa imi pun prea multe intrebari", a mai spus ea.

Oceane Dodin a jucat apoi in primul tur impotriva Veronicai Cepede, din Paraguay, castigand cu 6-4, 6-7, 6-3.

HALEP, FARA PROBLEME FIZICE!

Simona anunta ca nu mai are probleme fizice si e pregatita sa se lupte din nou pentru trofeul de la Miami. La Indian Wells a iesit in semifinale.



"Acesta este cel mai important lucru. Am jucat bine la Indian Wells. Au fost momente grele, insa acum m-am intors", a spus Halep.

"M-am antrenat din greu in aceste zile si ma voi pregati in continuare. Ma simt pregatita sa incep turneul. Va fi o competitie foarte dificila, cu siguranta. Este un turneu important si, din acest motiv, fiecare meci va fi greu. Insa ma aflu aici pentru a da tot ce am mai bun si a incerca sa castig fiecare partida pe care o voi disputa", a mai spus ea.

DODIN, FERICITA CA JOACA IMPOTRIVA SIMONEI

Un meci impotriva Simonei e un vis indeplinit, spune frantuzoaica.

"Sunt foarte fericita ca voi juca impotriva Simonei! Ieri credeam ca totul s-a terminat pentru mine, iar acum voi evolua cu numarul 1 WTA. Este uimitor! Jucam tenis tocmai pentru a ne infrunta cu jucatoarele de top. Nu am nimic de pierdut", a declarat Dodin pentru L'Equipe.

Meciul dintre Simona Halep si Oceane Dodin e de la ora 21:00 pe www.sport.ro.