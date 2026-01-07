La finalul meciului, tehnicianul român l-a lăudat pe fotbalistul naționalei pentru execuția care a deblocat tabela. Mihai Teja a recunoscut fair-play superioritatea adversarului și a dezvăluit că a anticipat reușita lui Hagi chiar înainte ca mingea să lovească plasa.



”Ianis e un băiat cu bun simț, cu mare caracter. Îmi pare rău că el a dat gol și ne-a bătut, dar a deblocat partida. Eram sigur, am și spus pe bancă, dacă Ianis dă pe poartă, e gol. Știam clar, are calitate, nu avea cum să centreze Ianis de acolo.

Ianis Hagi, gol din lovitură liberă cu Metaloglobus



Mă bucură că avem cadență, un joc bun, un antrenament foarte bun. Am întâlnit o echipă foarte bună, dar băieții au făcut un joc bun. Sper să avem mai multă concentrare în fața porții și atunci vor avea și încredere. Toți copiii din România nu înnebuniți după



Purece s-a mișcat foarte bine, e un jucător inteligent, nu pierde mingea, e o achiziție foarte bună. Mai avem nevoie de jucători, avem nevoie de atacanți, de fundași. Am cam făcut improvizații, ne trebuie 5, 6 jucători care să aducă un plus. Muncim, încercăm, dar nu avem puncte și pe tabelă avantaj, aici se face diferența. Sper ca în cele 9 meciuri de au mai rămas până la play-out să acumulăm puncte”, a spus Mihai Teja.



Pentru Metaloglobus, seria meciurilor de verificare din Antalya continuă duminică, 11 ianuarie, când bucureștenii vor întâlni formația sârbă Mladost Lucani.

