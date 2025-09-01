Sigur e om? Djokovic rescrie istoria tenisului: Federer și Nadal, cu mult în spatele său

La 38 de ani și 94 de zile, sârbul s-a calificat în sferturile de finală de la US Open 2025, după un succes clar, 6-3, 6-3, 6-2, în fața neamțului Jan-Lennard Struff.



Victoria i-a adus lui Djokovic un nou șir de recorduri impresionante. Este pentru a 9-a oară în carieră când ajunge în sferturi la toate cele patru turnee de Grand Slam într-un singur sezon, depășindu-l pe Roger Federer (8), și cu mult pe Rafael Nadal (5).



În plus, Nole a bifat al 64-lea sfert de finală la un Grand Slam, un record absolut. La US Open, e deja la al 14-lea, peste Federer și Agassi, dar încă sub Jimmy Connors (17).

