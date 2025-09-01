Sigur e om? Djokovic rescrie istoria tenisului: Federer și Nadal, cu mult în spatele său

Sigur e om? Djokovic rescrie istoria tenisului: Federer și Nadal, cu mult în spatele său
Novak Djokovic continuă să sfideze vârsta și logica tenisului. 

Novak Djokovic US Open
La 38 de ani și 94 de zile, sârbul s-a calificat în sferturile de finală de la US Open 2025, după un succes clar, 6-3, 6-3, 6-2, în fața neamțului Jan-Lennard Struff.

Victoria i-a adus lui Djokovic un nou șir de recorduri impresionante. Este pentru a 9-a oară în carieră când ajunge în sferturi la toate cele patru turnee de Grand Slam într-un singur sezon, depășindu-l pe Roger Federer (8), și cu mult pe Rafael Nadal (5).

În plus, Nole a bifat al 64-lea sfert de finală la un Grand Slam, un record absolut. La US Open, e deja la al 14-lea, peste Federer și Agassi, dar încă sub Jimmy Connors (17).

Djokovic rescrie istoria tenisului

Dincolo de statistici, Djokovic a intrat din nou în istorie ca fiind cel mai în vârstă jucător care prinde sferturile unui Grand Slam. Următorul obstacol: Taylor Fritz, locul 4 ATP, pe care l-a învins de fiecare dată până acum (10-0 la „directe”).

Totuși, dincolo de teren, sârbul a mărturisit că victoria a venit cu un sacrificiu dureros: a ratat ziua fiicei sale.

„Nu era prea fericită că nu sunt la petrecere. O să-i trimit cadouri și sper să-i ofer cel mai frumos dar: victoria aici”, a spus Djokovic după meci.

