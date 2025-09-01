”Nerazzurrii” au primit vizita celor de la Udinese pe ”Giuseppe Meazza”, iar la capătul celor 90 de minute, oaspeții au înregistrat toate cele trei puncte.



Chiar dacă Inter a deschis scorul în minutul 17 prin Denzel Dumfries, Udinese a întors soarta partidei chiar în primul act, prin Keinan Davis (29', penalty) și Arthur Atta (40').



Cristi Chivu a găsit vinovatul după eșecul cu Udinese



La conferința de presă de după meci, Cristi Chivu, antrenorul lui Inter de la începutul lunii iunie, și-a asumat vina pentru eșecul din a doua etapă și a explicat că nu a reușit să ofere motivația potrivită jucătorilor săi.



”La nivel individual, fiecare poate să dea tot ce are mai bun. Am făcut o afirmație generală pentru că toată lumea părea să aibă dificultăți cu jocul. Poate că nu am reușit să dau motivația potrivită.



În ceea ce privește piața transferurilor, vreau doar să îi antrenez pe jucătorii pe care îi am cât de bine pot, pentru că așa sunt eu.



Acesta este Inter, și lucrez să îmbunătățesc echipa, iar dacă nu am reușit să câștigăm astăzi, este tot vina mea”, a spus Chivu, potrivit TuttoMercatoWeb.



Inter a venit după un 5-0 cu Torino în prima etapă din Serie A. Rămâne de văzut cum va redresa situația Chivu la echipa ”nerazzurrilor”, mai ales că în următoarea rundă, trupa din Milano o întâlnește pe Juventus în deplasare la Torino.

