După startul lansat de sezon, scor 5-0 cu Torino pe teren propriu, Inter Milano a pierdut tot pe ”Meazza”, de această dată cu Udinese, la care titular a fost Răzvan Sava.



Inter a deschis scorul după 17 minute de joc. Marcus Thuram a strecurat mingea printre fundașii adverși, iar Denzel Dunfries, uitat de defensiva adversă, a împins mingea în poartă din poziție ideală. Gazdele nu au reușit să-și mențină avantajul nici măcar până la pauză. Keinan Davis a restabilit egalitatea din penalty, iar Arthur Atta a întors rezultatul în minutul 40.



Cristi Chivu, nota 5 după Inter - Udinese. Răzvan Sava, nota 6



Publicația italiană Eurosport l-a notat pe antrenorul român cu 5 după prima înfrângere a sezonului în Serie A.



”Primul 'KO' al sezonului, acasă, cu un adversar considerat inferior. Ei încearcă să-și folosească atacanții pe care-i au la dispoziție, dar nu este suficient. Au nevoie de mai multă putere la mijlocul terenului, pe care nu a găsit-o de data aceasta la Sucic și Calhanoglou”, au scris italienii.



Titular în această partidă la Udinese, Răzvan Sava a primit nota 6 din partea publicației mai sus amintite. Portarul român ”nu a putut face nimic” la golul marcat de Inter, susțin italienii.



”Nu a putut face nimic la golul lui Dumfries, dar i-a spus 'nu' lui Bisseck chiar și când jocul a fost oprit”, a fost concluzia trasă de italieni.



Inter Milano rămâne cu cele trei puncte cucerite după prima etapă, iar Udinese ajunge la patru puncte, după egalul cu Verona din prima etapă, scor 1-1.



În următoarea etapă, după pauza competițională pentru meciurile echipelor naționale, Interul lui Cristi Chivu se va deplasa pe terenul rivalei Juventus, iar Udinese va juca tot în deplasare, la Pisa.

