Maria Sharapova nu mai scapa de probleme! Rusoaica s-a accidentat din nou: a mai renuntat la un turneu

Maria Sharapova nu va participa la turneul WTA de la Linz, desi isi anuntase initial intentia de a participa.

Problemele la umar au obligat-o pe rusoaica sa isi amane revenirea in circuitul WTA. Sharapova n-a mai jucat vreun meci oficial de la primul tur disputat la Flushing Meadows, unde a pierdut categoric in fata Serenei Williams, scor 6-1, 6-1.

Maria Sharapova n-a participat decat la 8 turnee WTA in acest an, adunand tot atatea victorii. Turneul WTA 250 de la Linz va avea loc in perioada 7-13 octombrie si se va desfasura pe o suprafata hard indoor.

Maria Sharapova a castigat turneul WTA de la Linz o singura data, in 2006.

Ultimele jucatoare care au castigat competitia de la Linz sunt: Camila Giorgi, Barbora Strycova, Dominika Cibulkova, Anastasia Pavlyuchenkova si Karolina Pliskova.

Maria Sharapova a castigat 5 titluri de Grand Slam in perioada 2004-2014.

• Wimbledon 2004

• US Open 2006

• Australian Open 2008

• Roland Garros 2012

• Roland Garros 2014 (finala cu Simona Halep)

Cea mai usturatoare infrangere din cariera Mariei Sharapova

Probabil cel mai dureros esec suferit de Maria Sharapova in intreaga sa cariera a avut loc in capitala Marii Britanii, la Jocurile Olimpice 2012.

Jucand pentru medalia de aur impotriva Serenei Williams in finala, Sharapova a sfarsit spulberata de jucatoarea din SUA cu scorul de 6-0, 6-1.

Cele mai importante momente ale acelei finale olimpice pot fi urmarite aici.