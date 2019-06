Maria Sharapova revine in circuit dupa o pauza de cinci luni! Anuntul oficial: unde va juca tenismena din Rusia

Maria Sharapova a fost accidentata la umar.

Maria Sarapova, fost lider mondial in clasamentul WTA, a confirmat luni ca va participa la turneul desfasurat pe iarba de la Mallorca (Spania), de categorie International, cu premii totale in valoare de 250.000 de dolari. Rusoaica s-a refacut in urma leziunii suferite la umar in luna februarie. Campioana en-titre de la Mallorca este Tatjana Maria, din Germania.

Sarapova, in varsta de 32 de ani, campioana la Wimbledon in 2004, a ratat tot sezonul pe zgura din cauza accidentarii la umar si ocupa in prezent locul 49 in ierarhia mondiala. Rusoaica a primit un wildcard de la organizatori si dupa cateva zile de pregatire l-a acceptat, considerand ca este pregatita. Printre jucatoarele care vor participa la turneul WTA de la Mallorca se numara Angelique Kerber, campioana en titre de la Wimbledon, Victoria Azarenka (Belarus), Caroline Garcia (Franta), Andrea Petkovic (Germania) si Amanda Anisimova (SUA), semifinalista la Roland Garros.

Directorul turneului este Toni Nadal, unchiul lui Rafa

"Ca director al turneului Mallorca Open si ca mallorcan, sunt foarte incantat sa intampin cele mai mari staruri din tenis, asa cum sunt Maria Sharapova, Angelique Kerber, Victoria Azarenka, la acest eveniment WTA pe care-l organizam pe frumoasa noastra insula", a declarat Toni Nadal pentru site-ul oficial al WTA.

Turneul este organizat la "Country Club Santa Ponsa" si ia startul pe 17 iunie.