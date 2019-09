US OPEN, REZUMATUL ZILEI: Alarma de tenis in Orasul care nu doarme niciodata, ziua 9

Noua seturi s-au jucat pe tabloul masculin in ziua a noua la US Open.

Autor: Marcu Czentye

Adica doar un set mai putin decat maximumul posibil.

Asta pentru ca Wawrinka a fost undeva in afara meciului cu Medvedev, n-a simtit mingea pentru mai mult de 36 de minute intr-un meci de 2 ore si jumatate si a avut prea putina incredere in loviturile sale, de altfel de obicei maiestre.

Daniil n-a parut sa aiba probleme cu tactica si nici cu match-up-ul contra lui Wawrinka. L-au suparat doar cvadricepsii si faptul ca a trebuit sa joace urat pentru a castiga, conform spuselor lui de dupa meci.

Un tenismen care acum patru zile arata degetul mijlociu spectatorilor care umpleau Arena Louis Armstrong azi e preocupat sa devina o persoana mai buna pe teren, ba mai mult, ingrijorat ca lumea l-ar putea aprecia negativ pentru faptul ca nu a reusit sa imbine tactica potrivita cu un stil de tenis mai spectaculos.

Nu e niciun sarcasm la mijloc, Medvedev chiar e un jucator tanar, cu scaparile de rigoare, dar in acelasi timp riguros, capabil sa bata pe oricine. Si o stie. Si o (va) face. Cu aceasta victorie, Medvedev s-a calificat la Turneul Campionilor de la Londra, iar daca va trece in finala US Open va urca pe locul al patrulea ATP.

Wawrinka a fost prea putin inspirat, dar poate si prea mult inhibat de jocul solid al rusului. Daniil a servit bine, a fost eficient pe serva a doua, a avut rezilienta mentala sa salveze 6/8 mingi de break si a izbutit chiar si cateva scurte bine executate, variind suficient. Ba mai mult, a terminat meciul in stil de mare campion, lobandu-l pe Wawrinka perfect, cu o minge care a aterizat pe linie. Spunea Medvedev ca n-a facut spectacol? Da, nu a fost un regal tenisistic, dar nici un cosmar „raonician.” Nu cred ca va fi cazul niciodata.

Tarziu in noapte, Medvedev avea sa stea in camera de hotel si sa urmareasca cum tot ce-a declarat despre un posibil meci cu Federer in semifinale avea sa devina invalid. Nu va avea ocazia sa il invinga pe elvetian pentru prima oara. Va avea in schimb ocazia sa faca 2-1 la H2H cu Dimitrov, intr-un meci imprevizibil cu „baby Federer”, care a stat tare pe picioare, mental nu a lasat concentrarea jos, in ciuda accidentarii la spate a lui Roger si l-a invins in 5, in ciuda probabilitatilor scazute.

Dimitrov a facut tot ce i-a stat in putinta pentru a aluneca mai departe in semifinale si a reusit, in sfarsit, sa-l invinga pe elvetian, dupa 7 infrangeri consecutive.

Pe tabloul feminin, greseala Johannei Konta a fost ca a vrut sa joace de la egal la egal cu Elina Svitolina. Intentia i-a reusit, dar rezultatul final a fost 6-4, 6-4 pentru ucraineanca. Asta pentru ca, urmand un tenis de pe fundul terenului impotriva Svitolinei, cel putin acum la Flushing Meadows, nu poti castiga nici macar un set. O spune forma ei, care a impins-o in penultimul act fara set pierdut. O spun loviturile si increderea cu care le trimite peste fileu.

La orizont pentru Svitolina, Serena Williams. Americanca n-a stat mai mult de 44 de minute pe teren. A fost mult prea puternica pentru Wang, in primul rand fizic. Chiar nefortand si neutilizandu-si toata puterea de care este capabila, Serena a dominat cu lejeritate punctele si a epuizat-o pe Wang in sensul in care nu i-a oferit nici macar o sansa sa intre in joc. A fost un meci care a semanat izbitor cu orice victorie din primul tur a unei favorite extrem de in forma. 6-1, 6-0. Atat de sec si convingator, concomitent.

Lucruri de retinut dupa ziua a noua la US Open:

Elina Svitolina este in semifinale si mai aproape ca niciodata de un trofeu de mare slem. N-a pierdut set, dar cu toate acestea are motive de ingrijorare, din cauza formei Serenei Williams. E 4-1 pentru Serena la meciuri directe.

Medvedev nu e o revelatie, ci o certitudine. Desi tocmai invins de el, Wawrinka insa nu crede ca va castiga turneul. A spus-o la conferinta de presa.

Dimitrov a eliminat un nume mare si va incepe sa primeasca atentia cuvenita. Problema e ca s-ar putea sa nu dureze mult. Medvedev a castigat 19 din ultimele 21 meciuri jucate in circuitul ATP.