Serena Williams a născut în 2017 primul copil și singurul, de altfel, până în prezent. Tenismena i-a oferit numele Alexis Olympia Ohanian, Jr., după numele soțului (Alexis Ohanian). Din pricina unor complicații în momentul nașterii, a povestit cum aproape a murit după ce i-a dat viață bebelușei.

Într-un articol pentru publicația americană CNN, Williams a fost scurtă și la obiect cu privire la sarcina fiicei sale: „Aproape am murit după ce am născut-o pe Olympia”. Dar, nu s-a oprit la atât și a continuat să povestească maniera în care s-a întâmplat totul.

Serena Williams: „Doctorii au găsit un hematom mare”

„Plaga cezariană s-a deschis în timpul tusei intense pe care am îndurat-o ca un rezultat al emboliei (n.r. - Astuparea bruscă a unui vas sangvin sau limfatic). Doctorii au găsit un hematom mare, o umflare a sângelui coagulat în abdomenul meu. După am primit o procedură pentru prevenirea sângelui coagulat care ar fi putut ajunge la plămâni”, au fost cuvintele tenismenei care, în cele din urmă, a scăpat cu viață și a răsuflat ușurată, într-un interviu "marcă înregistrată" pentru CNN, citat de The Guardian.

Americana a explicat norocul pe care l-a avut în viață cu această complicație, reliefând faptul că ce a pățit este un caz general al mamelor de culoare, care, din nefericre, se concretizează prin evenimente mult mai tragice.

„Conform Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (n.r. - Centers for Disease Control and Prevention, în engleză), femeile de culoare din Statele Unite dețin o șansă de trei ori mai mare de a muri din pricina cazurilor legate de naștere. Dar, asta nu se întâmplă doar în SUA. Pe tot globul, mii de femei se străduiesc să nască în cele mai sărace țări. Când au complicații cum am avut eu, nu există medicamente, facilități medicale sau doctori salvatori. Dacă nu își doresc să nască acasă, trebuie să călătorească foarte mult să o facă în siguranță”, a completat Williams, potrivit aceleiași surse.

Cariera Serenei

Serena Williams a câștigat de-a lungul carierei sale 23 de Grand Slam-uri. Tenismena a obținut de șapte ori prima poziție la Wimbledon, fiind la egalitate cu Steffi Graf pe locul secund all time, la două câștiguri de Martina Navratilova (9 Grand Slam-uri la Wimbledon).

Într-un videoclip pe YouTube, pentru Architectural Digest (AD), Williams și-a prezentat cele două cabine cu trofee pe care le are în propria casă din nordul orașului Miami. Tenismena a găsit la un moment dat un trofeu oferit pentru poziția secundă și, memorabil, a spus: „Mda, văd un trofeu al locului doi, dar o să-l arunc, nu trebuie să fie aici. Nu păstrăm locurile doi”.