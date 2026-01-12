La Unirea Urziceni a câștigat campionatul și a fost titular în toate cele șase meciuri jucate de ialomițeni în grupele Champions League.

În vârstă de 47 de ani, Frunză a jucat la FC Vaslui, Universitatea Craiova, Unirea Urziceni sau Rapid.

Unirea Braniștea, locul 7 în Seria 2 din Liga 3, a anunțat numirea ca antrenor principal a fostului campion al României, Sorin Frunză .

”🆕 🤝 BINE AI VENIT … FRUNZĂ SORIN !

💪 Clubul nostru anunță numirea în poziția de ANTRENOR PRINCIPAL la echipa de seniori a lui SORIN FRUNZĂ.

Sorin a acceptat propunerea noastră, încadrându-se și asumându-și strategia și obiectivele propuse pe termen scurt și termen mediu.

Considerăm ca experiența dobândită în decursul anilor ca fotbalist la cel mai înalt nivel respectiv ca antrenor copii și juniori și antrenor secund în cadrul echipei noastre in sezonul 2024-2026 sunt argumente care ne asigură reușita în proiectul nostru .

Ca jucător Sorin Frunză a făcut juniorat la Oțelul Galați debutând la seniori la Universitatea Craiova , continuând să evolueze la Oțelul Galați, Dacia Unirea Brăila , FC Vaslui, Rapid Bucuresti , Unirea Urziceni - unde a devenit campion național - Liga 1. A acumulat 163 de meciuri la nivelul Ligii 1 și 10 meciuri Champions Legue .

Ca antrenor Sorin este implicat în Academia Luceafărul, a fost antrenor secund al echipei noastre în sezonul 2024-2025 aducându-și aportul la cea mai mare performanță a clubului - locul 1 Campionat Național Liga 3 , seria 2 , câștigare semifinală baraj promovare Liga 2 și jucare finala Baraj promovare Liga 2.

Îți dorim multă baftă Sorin și iti dorim realizarea performanțelor menite să ne aducă îndeplinirea obiectivelor propuse!”, a postat Unirea Braniștea pe pagina oficială de Facebook.

