Schimbare MAJORA la Australian Open dupa meciul lui Halep! Decizia luata de organizatori si cum vor arata turneele de Grand Slam in 2019

Organizatorii de la Openul australian au schimbat regulile de joc.

Anuntul oficial a fost facut vineri. Potrivit noii reguli, in setul decisiv, incepand cu anul 2019, se va juca tie-break. Totusi, acesta va fi un super tie-break si se va juca pana la 10, nu pana la 7 cum se joaca in mod normal.

"Am intrebat jucatorii, atat cei din prezent, cat si din trecut, comentatorii, agentii si analistii TV daca vor sa se joace in continuare un set de avantaj sau nu, iar dupa aceea am luat aceasta decizie. Am ales varianta unui tie-break pana la 10 la scorul de 6-6 in decisiv pentru a le asigura fanilor ceva special in aceste partide extrem de disputate, permitand o ultima intorsatura. Acest tie-break mai mare poate sa diminueze o parte din dominatia la serviciu", a adaugat acesta.

Astfel, meciurile nu se vor mai lungi extrem de mult, iar partidele maraton, cum a fost si cel al Simonei Halep din turul al treilea din acest an, vor fi istorie.

Fiecare Grand Slam cu regulile lui

Dupa ce australienii au schimbat si ei regulile, cele patru turnee de Grand Slam vor fi diferite total in ceea ce priveste modul de disputare al setului decisiv. US Open ramane singurul turneu major in cadrul caruia tie-break-ul este cel clasic, pana la 7 la scorul de 6-6.

Australian Open: super tie-break pana la 10 la scorul de 6-6

Roland Garros: fara tie-break in decisiv

Wimbledon: tie-break pana la 7 la scorul de 12-12

US Open: tie-break pana la 7 la scorul de 6-6