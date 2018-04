"A fost de 3 ori mai greu ca in finala de la Australian Open". Simona Halep, emotionata de publicul fantastic de la Cluj: "Nu traim des asa ceva"

Simona Halep a adus prima victorie a Romaniei in duelul cu Elvetia, de la FedCup. Ea a batut-o pe Viktorija Golubic, locul 115 WTA.

Arsenal - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 24 aprilie, 21:45 Liverpool - AS Roma. Miercuri, 25 aprilie 21:45 Bayern - Real Madrid in semifinalele Champions League!

Simona Halep s-a impus in fata Viktorijei Golubic cu 6-3, 1-6, 6-1.

"A fost foarte dificil. Chiar ziceam inainte ca e de 3 ori mai greu decat in finala de la Melbourne. Am avut niste emotii de nedescris! A fost incredibil la ceremonie.

Multumesc, Cluj! Multumesc tuturor! Nu traim des asa ceva. Am castigat si datorita dumneavoastra", a spus Simona Halep.

Ulterior, Simona Halep a vorbit la Digisport.

"Le multumesc tututor! Ce poate fi mai frumos decat sa castig pentru tara.

Inaintea setului decisiv mi-am zis ca oamenii isi doresc aceasta victorie. Am incercat sa lupt pentru ei si poate de acolo mi-a venit energia.

A fost ceva deosebit la ceremonia de deschidere, nu am trait asa ceva pana acum. Ceea ce au facut, cu acel banner, a fost incredibil si le multumesc pentru asta.

Irina este foarte puternica, joaca bine pe zgura si sper sa castige. E greu cu asemenea presiune, dar sper sa isi dea drumul la joc.

In setul secund am facut o contractura, dar am jucat asa. Maine voi lupta pentru victorie", a spus Simona Halep la Digi.