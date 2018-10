"Nu ar fi trebuit sa joc in China!" Simona Halep le da emotii fanilor: ce spune despre participarea la Australian Open

Simona Halep a declarat la Singapore ca are nevoie de 3-4 saptamani pentru a se recupera complet, insa in functie de cum decurge tratamentul, poate fi Australian Open in pericol?

Simona Halep a exclus vehement posibilitatea unei interventii chirurgicale, insa declara, pe de alta parte, ca nu va mai pasi pe terenul de tenis decat daca este 100% refacuta. “Eu sper sa fiu 100% la Shenzhen, asa cum apreciaza si Darren. Consider ca perioada pana la turneul din China este destul de lunga si am timp sa ma refac, sa fiu apta. Dar nu pot sa fiu sigura, pentru ca, iata, am invatat ca nu te joci cu accidentarile. Sper sa fiu bine, mai multe nu ma hazardez sa spun! Repet, daca nu sunt suta la suta refacută, sigur nu voi reveni pe teren in meciuri oficiale! Totusi, nu cred ca prezenta la Australian Open este in pericol”, a declarat Simona Halep pentru Fanatik.ro.

De asemenea, sportiva noastra este de parere ca ar fi avut o sansa buna sa joace la Turneul Campioanelor daca nu ar fi intrat pe teren in sezonul asiatic. “Nu ar fi trebuit sa joc in China! Poate daca ma opream acolo, la Wuhan, poate as fi avut o sansa in plus sa joc la Singapore. Dar niciodata nu poti sti dinainte cum e mai bine. Am facut cum am simtit la acel moment”, a mai spus Simona pentru sursa citata.

Primul turneu de Grand Slam al anului se va desfasura in perioada 14-27 ianuarie la Melbourne. Castigatorii en-titre sunt Roger Federer si Caroline Wozniacki.