Scandal la US Open din cauza Serenei Williams! Unul dintre cei mai cunoscuti arbitri din lume a primit interzis la meciurile americancei

Decizie controversata din partea oficialilor US Open: arbitrul de scaun renumit la nivel mondial, Carlos Ramos nu va putea arbitra partidele surorilor Williams la editia 2019 a Openului American.

Intrebat despre aceasta decizie, directorul executiv al Asociatiei Americane de Tenis, Stacey Allaster a declarat ca "nu e nevoie sa discutam despre asta. Sunt peste 900 de meciuri de arbitrat, dintre care Carlos Ramos poate arbitra multe".

Acelasi Allaster a spus ca nu vrea sa creeze o distragere de la tenis, punandu-i pe Carlos Ramos si Serena Williams impreuna in cadrul aceluiasi meci.

"Decizia este doar pentru 2019. Haideti sa nu punem pe toata lumea in lumina reflectoarelor. Nu e necesar", a mai adaugat Stacey Allaster.

Ce s-a intamplat intre Carlos Ramos si Serena Williams?

Arbitrul portughez Carlos Ramos i-a acordat Serenei Williams 3 penalizari in finala pierduta de Serena in fata lui Naomi Osaka, anul trecut.

Serena Williams a fost amendata cu 17.000 de dolari pentru abuz verbal, catalogandu-l pe Carlos Ramos "mincinos" si "hot", dupa ce arbitrul de scaun a considerat ca Patrick Mouratoglou, antrenorul Serenei, ar fi incalcat regula de a nu oferi indicatii jucatoarei sale in timpul meciului. De asemenea, Serena a avut o iesire nervoasa, spargand o racheta in vazul unei arene Arthur Ashe arhipline.

Antrenorul Patrick Mouratoglou a recunoscut, mai apoi, ca i-a transmis semnale Serenei in timpul meci, dar Serena a relatat ca nu a vazut acele semne.

Carlos Ramos a penalizat-o in 2016 si pe Venus Williams, pentru faptul ca a primit indicatii din partea antrenorului sau, David Witt, in timpul unui meci de la Roland Garros, editia 2016, potrivit The New York Times.

O decizie gresita, care intretine ideea de tratament preferential

Decizia directorului executiv al USTA nu face nimic altceva decat sa amane si sa accentueze problema intr-o situatie in care singurii vinovati au fost surorile Williams si antrenorii lor. Carlos Ramos a aplicat regulamentul si nimic nu ar fi trebuit sa decurga in acest mod atat timp cat Serena Williams nu ar fi creat de una singura un scandal monstru la finala 2018 de la US Open, cand iesirile sale deplasate si total nesportive au umbrit spectacolul finalei, dar mai ales atentia acordata meritului adversarei sale, Naomi Osaka.

Hotararea eronata a Asociatiei Americane de Tenis nu face altceva decat sa incinga spiritele in circuitul WTA, si mai ales in cadrul turneului US Open, grand slam-ul recunoscut pentru cele mai multe probleme de acest fel.

Tot la US Open, in 2009, Serena Williams a fost autoarea unuia dintre cele mai groaznice momente din istoria recenta a tenisului feminin, cand a amenintat o arbitra de linie cu moartea, in urma unei greseli de picior neadmise de americanca. Atunci, Serena a fost descalificata, iar Kim Clijsters s-a calificat in finala.