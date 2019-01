FABULOS! Nadal, momentul comic al zilei la Australian Open: ce a facut cand a vazut un jurnalist dormind la conferinta de presa | VIDEO

Primul turneu de Grand Slam al anului e un prilej de munca asidua, atat pentru jucatori, cat si pentru jurnalisti, iar unul dintre ei, pe nume Ubaldo, a atipit in timpul conferintei de presa a lui Rafa. Ibericul nu s-a lasat mai prejos si a oferit o reactie pe masura. Privindu-l pe jurnalistul italian, Rafa le-a atras atentia celorlalti din sala si a spus: “Nu e o zi interesanta (n.r. pentru el). Stiu, erai cu ochii inchisi ca sa te concentrezi mai bine la ceea ce spun eu”.

Pentru ibericul de pe locul 2 ATP urmeaza sa evolueze in turul secund cu australianul Matthew Ebden, locul 48 ATP, dupa ce in primul tur a trecut tot de un australian, James Duckworth.

OMG...???? Rafa can't be more adorable when spotting the journo sleeping... and the journo is an "old friend" (Ubaldo) ???? (https://t.co/gEvdERnZIv) pic.twitter.com/SrGL8Iwthe