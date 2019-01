Bouchard, aparitie SOC la petrecerea jucatoarelor de la Australian Open. "A venit direct de la jogging?" FOTO

Eugenie Bouchard a iesit din nou in evidenta.

Una din cele mai excentrice jucatoare din circuitul feminin, Eugenie Bouchard, a iesit din nou in evidenta la petrecerea jucatoarelor de la Australian Open.

Jucatoarea din Canada a venit in tinuta de jogging la evenimentul unde majoritatea jucatoarelor erau in haine de gala. Vremea de la Melbourne i-a permis. Sunt 35-36 de grade in Australia in timpul zilei, iar petrecerea a avut loc in aer liber.

Bouchard incepe sa-si revina dupa mai multi ani de chin. A urcat pe locul 79 in clasamentul WTA, dupa ce era in top 10 in 2014. Canadianca se dueleaza cu chinezoaica Peng in primul tur la Australian Open.

Vezi imagini cu Eugenie Bouchard in galeria de mai jos