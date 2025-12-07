Jucătoarea din Cehia a impresionat o lume întreagă cu o execuție de geniu, un lob printre picioare reușit într-un moment critic, care i-a adus acum trofeul "Shot of the Year".



Totul s-a petrecut în luna februarie, în timpul semifinalei de foc de la turneul WTA 1000 din Dubai, unde Muchova o înfrunta pe daneza Clara Tauson.

Muchova, execuție de zile mari



Într-un moment de tensiune maximă, la 2-2 în setul decisiv și minge de game pentru adversară, cehoaica a fost forțată să se retragă precipitat în spatele liniei de fund. Deși părea o cauză pierdută, Muchova a scos din rachetă o execuție rară: un "tweener lob" perfect care a lăsat-o fără replică pe Tauson și a salvat punctul, ridicând tribunele în picioare.



Deși acea sclipire de geniu a făcut înconjurul planetei și a fost votată acum drept cea mai tare fază a anului, meciul nu s-a terminat cu bine pentru numărul 19 mondial, Tauson reușind să se impună după aproape trei ore, scor 6-4, 6-7 (4), 6-3.

