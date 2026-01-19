Jaqueline Cristian (27 de ani, 35 WTA) a fost învinsă de Karolina Muchova (29 de ani, 19 WTA), în runda inaugurală a Openului Australian 2026.

Fostul număr 9 WTA s-a impus cu 6-3, 7-6 (6), la a doua minge de meci procurată. Prima a fost salvată curajos de sportiva din România, însă Muchova a fost superioară, din punct de vedere tactic, la a doua șansă de a închide meciul.

Situație ironică pentru Jaqueline Cristian

După sfertul de finală atins în turneul WTA 500 de la Adelaide, Jaqueline Cristian a avut parte de cel mai nefericit rezultat la tragerea la sorți, în Openul Australiei, fiind repartizată în duel direct cu o fostă finalistă la Roland Garros și jucătoare polivalentă cu patru semifinale și șapte sferturi de finală în turneele de mare șlem, fază competițională atinsă pe toate suprafețele.

Ironia sorții face ca, tocmai în ziua în care și-a corectat recordul de carieră pentru poziția ocupată în clasamentul WTA - Jaqueline Cristian urcând pe locul 35 mondial, în urma parcursului de la Adelaide -, jucătoarea din țara noastră a avut un duel teribil de complicat pentru un tur inaugural într-o competiție majoră, un fel de adversară pe care, în perioada în care era mai slab clasată, nu avea ghinionul de a o întâlni chiar din prima rundă.

