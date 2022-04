S-au certat sau se întoarce Patrick Mouratoglou în staff-ul Serenei Williams? „O cunosc de 10 ani, dar uneori nu pot să descifrez ce spune”

Patrick Mouratoglou s-a declarat surprins de vestea că Serena Williams și-ar dori participarea la ediția 2022 a turneului de la Wimbledon. Sportiva americană nu a mai jucat un meci oficial din 29 iunie 2021, când se retrăgea, accidentată din turul 1 la Wimbledon și a stabilit domeniul afacerilor ca fiind prioritar, în detrimentul tenisului, în viața sa.

Serena Williams a spus însă pe rețelele de socializare că și-ar dori să joace la Wimbledon și US Open în actualul sezon, fapt care poate complica buna funcționare a colaborării dintre Simona Halep și Patrick Mouratoglou.

Patrick Mouratoglou: „Am întrebat-o dacă plănuiește să joace din nou, dar nu mi-a răspuns.”

„Nu vreau să vorbesc în numele ei. Am avut o discuție înainte să încep să lucrez cu Simona. Am întrebat-o dacă are în plan să joace din nou pe termen scurt, nu mi-a răspuns. Așa că i-am spus că vreau să lucrez și că, dacă va dori să revină, vom discuta din nou.

De atunci, ea a anunțat pe rețelele de socializare că vrea să joace Wimbledon, ceea ce m-a surprins, dar uneori este greu să descifrez limbajul Serenei, deși o cunosc de zece ani,” a spus Patrick Mouratoglou pentru France TV.

„Evident, va împlini 41 de ani în septembrie. Este mamă, are multe, multe lucruri în viața ei. Este o femeie de afaceri desăvârșită care tocmai a făcut o mare strângere de fonduri în tehnologie,

Are deja destule de făcut pentru următoarea ei viață și chiar și pentru următoarele două. Dar, în același timp, tenisul este viața ei. Îl joacă de la patru ani, este lucrul care i-a dat cele mai multe satisfacții și cred că îi este greu să se oprească. De aici aceste ezitări și este perfect de înțeles,” a declarat Mouratoglou pentru France TV Info, notează Digi.

Simona Halep, sfătuită de Darren Cahill să meargă la Academia Mouratoglou încă din 2019

„Darren Cahill mi-a spus că ar fi o idee bună să vin și să mă pregătesc la academia lui Patrick Mouratoglou. De fapt, mi-a spus chiar în urmă cu trei ani, dar n-am făcut-o, nu l-am ascultat, pentru că n-am simțit că e momentul potrivit. N-am mai fost într-o academie până acum”, a declarat Simona Halep, potrivit Tennis Majors.

„Dreams don't work if you don't do,” a scris Simona Halep pe Instagram, un citat care subliniază necesitatea muncii cotidiene care face posibilă realizarea unor visuri mărețe în viitor.

„N-aș putea fi mai de acord,” a fost replica noului antrenor al Simonei Halep, Patrick Mouratoglou, care i-a repostat Instastory-ul, completându-l cu acest mesaj.

Interacțiunile de astăzi dintre Simona Halep și Patrick Mouratoglou confirmă implicarea celor doi în acest parteneriat, dar nimeni nu știe, cu adevărat, ce va face antrenorul francez, în cazul în care Serena Williams ar vrea să-l reangajeze în viitorul apropiat.

Ce a spus Patrick Mouratoglou săptămâna trecută, când a anunțat parteneriatul cu Simona Halep

„Astăzi încep un nou capitol în cariera mea de antrenor. Am devenit noul antrenor al Simonei Halep, în regim full time. În ultimele opt luni, mi-am dat seama cât de mult mi-a lipsit antrenoratul. E pasiunea vieții mele și încă simt că mai am multe de oferit.

Simona a venit la Academia Mouratoglou înainte de Indian Wells, pentru câteva sesiuni de antrenamente. Am asistat la câteva antrenamente de-ale sale, am urmărit-o pregătindu-se.

La sfârșitul săptămânii, m-a întrebat dacă sunt dispus să o antrenez. Am cel mai mare respect pentru ea, dar nu a încăput în discuție, la acea vreme.

Câteva săptămâni mai târziu, am avut o altă discuție cu Serena, iar ușa mi s-a deschis. Cel puțin pe termen scurt, voi putea lucra cu altcineva. Vă voi ține la curent cu ce urmează, curând,” a scris Patrick Mouratoglou, făcând marele anunț pe Twitter.