"A fost cel mai deprimant moment din viața mea". Meciul care a făcut-o pe Halep să plângă timp de trei luni

Simona Halep a declarat că a fost afectată trei luni după finala pierdută la Roland Garros, în 2017, în faţa letonei Jelena Ostapenko.

"Înainte de a câştiga primul Grand Slam, am pierdut o altă finală la Roland Garros. Conduceam meciul, a fost cel mai deprimant moment din viaţa mea. Trei luni am fost afectată, nu mă puteam bucura de nimic, uneori mă trezeam plângând în timpul nopţii. Aveam 6-3, 3-0 şi am pierdut meciul. Dar am ştiut că trebuie să continui să muncesc, nu am renunţat la antrenamente, a doua zi eram pe teren şi mă antrenam din greu.

Apoi, în ianuarie am pierdut o altă finală (n.r. la Australian Open), dar am fost foarte aproape, am jucat foarte bine şi n-a fost vorba despre jocul meu. Adversara a fost un pic mai bună, mai puternică. Am continuat să cred că ziua mea va veni şi am continuat să muncesc. După, următorul Grand Slam pe care l-am jucat l-am câştigat", a spus Simona Halep, în cadrul unui interviu de pe platforma Top Court, potrivit news.ro.

Simona Halep a fost învinsă, în 2017, de Jelena Ostapenko, cu scorul de 4-6, 6-4, 6-3, în finala French Open. Ea s-a impus la Roland Garros, în 2018, după 3-6, 6-4, 6-1, cu americana Sloane Stephens, în finală.

Tot în 2018, românca a pierdut, cu scorul de 7-6 (2), 3-6, 4-6, finala Australian Open, în faţa danezei Caroline Wozniacki.

În palmaresul Simonei Halep mai figurează un trofeu de Grand Slam, la Wimbledon, în 2019, după ce a învins-o, în ultimul act, cu 6-2, 6-2, pe Serena Williams.

Colaborare surpriză cu Patrick Mouratoglou

Simona Halep a surprins pe toată lumea cu anunțul că va colabora cu Patrick Mouratoglou, unul dintre cei mai buni antrenori de tenis din lume. Halep a dezvăluit, într-un interviu acordat recent, care au fost motivele pentru care a ales să colaboreze cu antrenoru francez și ce obiective are odată cu noua colaborare.

"Am cerut să lucrez cu Patrick pentru că îmi doresc cu tărie să revin în top și am simțit că este cea mai bună persoană care m-ar putea ajuta să ating asta. Am fost norocoasă că a fost disponibil să lucreze cu mine. Vreau să revin în top, și desigur, visez să câștig un alt Grand Slam pentru că de asta lucrez zilnic", a declarat Simona Halep pentru Tennis Majors.