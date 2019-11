S-a bucurat prea tare! Julien Benneteau si-a rupt piciorul dupa victoria Frantei la Fed Cup! Cum s-a intamplat totul: "Sper sa fiu bine pana la Craciun!"

Franta a invins Australia in finala Fed Cup!

Julien Benneteau si-a rupt piciorul stang in urma unei cazaturi rele in timpul serii in care a fost sarbatorita castigarea titlului in Cupa Federatiilor, relateaza jurnalistul Quentin Moynet pentru L’Equipe.

Accidentarea va dura doua luni. Din pacate, partida de golf pe care o avea programata alaturi de Alexis Musialek (n.r. tenismen francez, numar 632 ATP) a fost anulata.

Fractura la piciorul stang pentru capitanul nejucator al Frantei, Julien Benneteau in timpul petrecerii

„Sa calatoresti cu avionul e frustrant in conditiile acestea. Sper ca voi fi bine pana la Craciun,” a declarat capitanul nejucator al Frantei, Julien Benneteau.

Franta a castigat duminica cel de-al treilea titlu din istorie in Fed Cup, dupa reusitele din anii 1997 si 2003. In semifinalele acestei editii, selectionata franceza o eliminase in luna aprilie pe Romania, la Rouen, scor 3-2.

In ultimul act, Kristina Mladenovic a castigat ambele partide de simplu, disputate impotriva Ajlei Tomljanovic, respectiv lui Ashleigh Barty, dupa care le-a invins, alaturi de Caroline Garcia pe Barty si pe Stosur in meciul decisive de dublu.

Rezultatele Kristinei Mladenovic in finala Fed Cup 2019

• 6-1, 6-1 vs. Ajla Tomljanovic (numar 51 WTA)

• 2-6, 6-4, 7-6 vs. Ashleigh Barty (numar 1 WTA)

• 6-4, 6-3 cu Caroline Garcia vs. Samantha Stosur (numar 12 WTA la dublu) / Ashleigh Barty (numar 19 WTA la dublu)

„Suntem atat de norocoase ca avem un Grand Slam, care ne faciliteaza drumul spre elita tenisului. Asta nu se intampla in tari precum Spania, Romania sau Cehia,” a declarat Kristina Mladenovic, jucatoarea care a avut cel mai mare impact pozitiv pentru echipa Frantei in finala Fed Cup de la Perth.

Franta este deja calificata pentru Fed Cup 2020, prima editie care se va desfasura cu formatul nou, ce va utiliza sistemul grupelor robin. Competitia finala internationala a tenisului feminin va avea loc la Budapesta in perioada 18-24 aprilie.