Prima zi a finalei FED Cup s-a incheiat la egalitate! Record negativ pentru o jucatoare de top: nu a luat niciun game!

Prima zi a finalei Fed Cup s-a incheiat cu victorii foarte clare pentru numerele unu ale reprezentativelor Australiei si Frantei.

In primul meci al zilei, Kristina Mladenovic a adus primul punct pentru formatia franceza, cedand doar doua game-uri in fata Ajlei Tomljanovic, iar in al doilea liderul WTA, Ashleigh Barty a invins-o cu un neverosimil 6-0, 6-0 pe Caroline Garcia, actualmente numar 45 WTA. A fost prima infrangere a carierei in care Caroline nu a reusit sa castige niciun game.

Barty vs. Mladenovic poate decide confruntarea

A doua zi programeaza alte doua meciuri de simplu si un meci de dublu care ar putea stabili numele castigatoarei Cupei Federatiilor.

Duminica in primul meci, Barty va cauta victoria in duelul cu Mladenovic, urmand ca Ajla Tomljanovic sa se dueleze mai apoi cu Caroline Garcia. De notat ca pot exista schimbari in numirea jucatoarelor care vor intra pe teren.

One more big day ???????? pic.twitter.com/GQzABC3JnF — Ash Barty (@ashbarty) November 9, 2019

Programul meciurilor din finala Fed Cup 2019, ziua 2:

• 05:00 – Ashleigh Barty vs. Kristina Mladenovic

• Nu mai devreme de 06:30 – Ajla Tomljanovic vs. Caroline Garcia

• Nu mai devreme de ora 08:00 – Samantha Stosur / Ashleigh Barty vs. Kristina Mladenovic / Caroline Garcia