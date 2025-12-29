VIDEO „Am uitat, scuze!” Momentele în care Sabalenka l-a năucit pe Kyrgios, în „Bătălia Sexelor,” sub privirile lui Ronaldo și Kaka

&bdquo;Am uitat, scuze!&rdquo; Momentele &icirc;n care Sabalenka l-a năucit pe Kyrgios, &icirc;n &bdquo;Bătălia Sexelor,&rdquo; sub privirile lui Ronaldo și Kaka Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ronaldo, Kaka și Peter Crouch s-au numărat printre vedetele fotbalului care au văzut meciul dintre Sabalenka și Kyrgios, de la Dubai.

TAGS:
Nick KyrgiosAryna SabalenkaDubaiBătălia sexelor
Din articol

Ronaldo, Kaka și Peter Crouch s-au numărat printre vedetele fotbalului care au urmărit pe viu desfășurarea „Bătăliei Sexelor” dintre Aryna Sabalenka și Nick Kyrgios.

Devreme în meci, Sabalenka și Kyrgios s-au angajat într-unul dintre cele mai lungi schimburi de mingi ale întregii partide.

A pierdut, dar a impresionat: Sabalenka, două lovituri extraordinare împotriva lui Kyrgios

Punctul care a adunat treisprezece lovituri a fost încheiat de Sabalenka cu un rever executat cu sânge rece, în cross, o minge la care Kyrgios nu a ajuns în timp util.

Chiar dacă a fost presată de australian pe rever, bielorusa și-a arătat răbdarea și tenacitatea, în defensivă, după care nu a ezitat, atunci când a avut ocazia de a risca pentru câștigarea punctului.

Terenul asimetric, micit cu nouă procente, în partea în care a jucat Aryna Sabalenka - deoarece femeile aleargă cu 9% mai lent decât bărbații, conform unui studiu făcut recent în tenis -, le-a dat bătăi de cap celor doi jucători. Sabalenka a servit stând la câțiva centimetri în spatele liniei, iar Kyrgios a preferat să execute multe serve cu efect, diminuând forța pentru a-și scădea riscul de a pierde punctele.

În momentul primei pauze de odihnă, când, de regulă, jucătorii schimbă terenurile, în circuit, Nick Kyrgios și Aryna Sabalenka au avut nevoie de ajutorul arbitrului pentru a nu uita să rămână pe aceeași parte a terenului. „Scuze, am uitat!”, i-a comunicat Kyrgios Sabalenkăi.

Kyrgios a aplaudat una dintre cele mai spectaculoase execuții ale meciului, semnate de Sabalenka

Spre finalul primei manșe, bielorusa Aryna Sabalenka - număr 1 WTA - a salvat o minge de set cu un forehand în lung de linie, direct câștigător, lovit din alergare.

Reușita a animat publicul din arenă și l-a surprins plăcut pe Kyrgios, care nu a putut decât să accepte momentul de inspirație al numărului unu mondial.

Aryna Sabalenka

  • Aryna sabalenka blr uso 25
×
Aryna Sabalenka / Foto - Getty Images
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
„Lady in Red” Aryna Sabalenka, apariție răvășitoare la ședința foto organizată în cinstea campioanei US Open
„Lady in Red” Aryna Sabalenka, apariție răvășitoare la ședința foto organizată în cinstea campioanei US Open
Aryna Sabalenka, învingătoare la US Open 2024. A câștigat cel mai mare premiu din istoria turneelor de mare șlem
„Lady in Red” Aryna Sabalenka, apariție răvășitoare la ședința foto organizată în cinstea campioanei US Open
„Lady in Red” Aryna Sabalenka, apariție răvășitoare la ședința foto organizată în cinstea campioanei US Open
„Lady in Red” Aryna Sabalenka, apariție răvășitoare la ședința foto organizată în cinstea campioanei US Open
ÎNAPOI LA ARTICOL
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum a reacționat Zelenski în momentul în care Trump a spus că Rusia „doreşte să vadă Ucraina reuşind” | VIDEO
Cum a reacționat Zelenski &icirc;n momentul &icirc;n care Trump a spus că Rusia &bdquo;doreşte să vadă Ucraina reuşind&rdquo; | VIDEO
ULTIMELE STIRI
L-a refuzat pe Becali și e gata de revenirea &icirc;n Superliga: &bdquo;Atacant de top&rdquo;
L-a refuzat pe Becali și e gata de revenirea în Superliga: „Atacant de top”
Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii: &rdquo;Cum să primești salariu dacă pierzi?&rdquo;
Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii: ”Cum să primești salariu dacă pierzi?”
MERCATO ANGLIA 2026 | Iarna aduce mutări spectaculoase &icirc;n Premier League. Lista completă, echipă cu echipă
MERCATO ANGLIA 2026 | Iarna aduce mutări spectaculoase în Premier League. Lista completă, echipă cu echipă
C&acirc;te jocuri a c&acirc;știgat &icirc;n Premier League Liverpool fără Salah &icirc;n teren
Câte jocuri a câștigat în Premier League Liverpool fără Salah în teren
Fostul dinamovist Danu Spătaru, out și de la a doua sa echipă din acest sezon!
Fostul dinamovist Danu Spătaru, out și de la a doua sa echipă din acest sezon!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Thomas Frank s-a dus glonț la Radu Drăgușin după Crystal Palace - Tottenham. Dragonul , tot un z&acirc;mbet

Thomas Frank s-a dus glonț la Radu Drăgușin după Crystal Palace - Tottenham. "Dragonul", tot un zâmbet

1,3 milioane de euro pentru Florin Tănase! Gigi Becali a dat răspunsul

1,3 milioane de euro pentru Florin Tănase! Gigi Becali a dat răspunsul

Luka Modric, gest de clasă: ce a făcut la meciul cu Verona, c&acirc;nd Milan a primit penalty

Luka Modric, gest de clasă: ce a făcut la meciul cu Verona, când Milan a primit penalty

E gata! Gigi Becali a făcut anunțul despre revenirea lui Florinel Coman la FCSB

E gata! Gigi Becali a făcut anunțul despre revenirea lui Florinel Coman la FCSB

Jackpot pentru Gigi Becali! Cota unui jucător de la FCSB a crescut cu 330%

Jackpot pentru Gigi Becali! Cota unui jucător de la FCSB a crescut cu 330%

Radu Drăgușin, aproape să &icirc;nscrie pentru Tottenham la revenire! Nota primită de &bdquo;Dragon&rdquo;

Radu Drăgușin, aproape să înscrie pentru Tottenham la revenire! Nota primită de „Dragon”



Recomandarile redactiei
Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii: &rdquo;Cum să primești salariu dacă pierzi?&rdquo;
Gigi Becali le-a decis viitorul lui Charalambous și Pintilii: ”Cum să primești salariu dacă pierzi?”
L-a refuzat pe Becali și e gata de revenirea &icirc;n Superliga: &bdquo;Atacant de top&rdquo;
L-a refuzat pe Becali și e gata de revenirea în Superliga: „Atacant de top”
Cel mai fericit că Inter l-a adus pe Chivu: &rdquo;Inzaghi nu mă folosea niciodată!&rdquo;
Cel mai fericit că Inter l-a adus pe Chivu: ”Inzaghi nu mă folosea niciodată!”
MERCATO ANGLIA 2026 | Iarna aduce mutări spectaculoase &icirc;n Premier League. Lista completă, echipă cu echipă
MERCATO ANGLIA 2026 | Iarna aduce mutări spectaculoase în Premier League. Lista completă, echipă cu echipă
Hai să trăim ziua de azi! Alexandru Stănilă scrie despre iluzia că m&acirc;ine e garantat
Hai să trăim ziua de azi! Alexandru Stănilă scrie despre iluzia că mâine e garantat
Alte subiecte de interes
Reacție dură din partea lui Nick Kyrgios, după ce Jannik Sinner a fost iertat pentru dopaj
Reacție dură din partea lui Nick Kyrgios, după ce Jannik Sinner a fost iertat pentru dopaj
&bdquo;Oribil!&rdquo; Nick Kyrgios, reacție furibundă la faza momentului &icirc;n tenisul mondial
„Oribil!” Nick Kyrgios, reacție furibundă la faza momentului în tenisul mondial
Veste majoră &icirc;n prima zi la Wimbledon! Numărul 3 mondial s-a retras din turneu, acuz&acirc;nd o accidentare
Veste majoră în prima zi la Wimbledon! Numărul 3 mondial s-a retras din turneu, acuzând o accidentare
După moartea fostului iubit, Sabalenka suferă multiple alte drame. Ce i s-a &icirc;nt&acirc;mplat acum bielorusei
După moartea fostului iubit, Sabalenka suferă multiple alte drame. Ce i s-a întâmplat acum bielorusei
Quincy Promes, arestat pe aeroportul din Dubai! Ce făcea olandezul &icirc;n Emiratele Arabe Unite + Comunicatul autorităților
Quincy Promes, arestat pe aeroportul din Dubai! Ce făcea olandezul în Emiratele Arabe Unite + Comunicatul autorităților
MADvedev! Daniil Medvedev revine &icirc;n thriller-ul cu Lorenzo Sonego și avansează &icirc;n sferturile de finală la Dubai: &rdquo;Mă simt bine aici&rdquo;
MADvedev! Daniil Medvedev revine în thriller-ul cu Lorenzo Sonego și avansează în sferturile de finală la Dubai: ”Mă simt bine aici”
CITESTE SI
Ședința CCR a fost am&acirc;nată, din nou, după ce judecătorii PSD nu au venit. Noul termen propus pentru contestația &Icirc;CCJ

stirileprotv Ședința CCR a fost amânată, din nou, după ce judecătorii PSD nu au venit. Noul termen propus pentru contestația ÎCCJ

Au fost prinși &icirc;mpreună la un an de la divorț. C&acirc;nd toată lumea credea că au rupt orice legătură și nu &icirc;și mai vorbesc, cei doi au fost surprinși &icirc;n timp ce făceau cumpărături de Crăciun

protv Au fost prinși împreună la un an de la divorț. Când toată lumea credea că au rupt orice legătură și nu își mai vorbesc, cei doi au fost surprinși în timp ce făceau cumpărături de Crăciun

Jennifer Lopez, apariție spectaculoasă de Crăciun. Cum s-a pozat vedeta la 56 de ani. GALERIE FOTO

stirileprotv Jennifer Lopez, apariție spectaculoasă de Crăciun. Cum s-a pozat vedeta la 56 de ani. GALERIE FOTO

Un deputat PNL acuză judecătorii CCR de &bdquo;sfidare la adresa rom&acirc;nilor&rdquo;. &bdquo;Privilegii nesimțite&rdquo;

stirileprotv Un deputat PNL acuză judecătorii CCR de „sfidare la adresa românilor”. „Privilegii nesimțite”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!