Chiar dacă a fost presată de australian pe rever, bielorusa și-a arătat răbdarea și tenacitatea, în defensivă, după care nu a ezitat, atunci când a avut ocazia de a risca pentru câștigarea punctului.

Punctul care a adunat treisprezece lovituri a fost încheiat de Sabalenka cu un rever executat cu sânge rece, în cross, o minge la care Kyrgios nu a ajuns în timp util.

Devreme în meci, Sabalenka și Kyrgios s-au angajat într-unul dintre cele mai lungi schimburi de mingi ale întregii partide.

Ronaldo, Kaka și Peter Crouch s-au numărat printre vedetele fotbalului care au urmărit pe viu desfășurarea „ Bătăliei Sexelor ” dintre Aryna Sabalenka și Nick Kyrgios.

Terenul asimetric, micit cu nouă procente, în partea în care a jucat Aryna Sabalenka - deoarece femeile aleargă cu 9% mai lent decât bărbații, conform unui studiu făcut recent în tenis -, le-a dat bătăi de cap celor doi jucători. Sabalenka a servit stând la câțiva centimetri în spatele liniei, iar Kyrgios a preferat să execute multe serve cu efect, diminuând forța pentru a-și scădea riscul de a pierde punctele.

În momentul primei pauze de odihnă, când, de regulă, jucătorii schimbă terenurile, în circuit, Nick Kyrgios și Aryna Sabalenka au avut nevoie de ajutorul arbitrului pentru a nu uita să rămână pe aceeași parte a terenului. „Scuze, am uitat!”, i-a comunicat Kyrgios Sabalenkăi.

Kyrgios a aplaudat una dintre cele mai spectaculoase execuții ale meciului, semnate de Sabalenka

Spre finalul primei manșe, bielorusa Aryna Sabalenka - număr 1 WTA - a salvat o minge de set cu un forehand în lung de linie, direct câștigător, lovit din alergare.

Reușita a animat publicul din arenă și l-a surprins plăcut pe Kyrgios, care nu a putut decât să accepte momentul de inspirație al numărului unu mondial.

