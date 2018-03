Romania pierde o jucatoare de mare pespectiva: "Am aplicat pentru cetatenie britanica!" Motivul pentru care a luat decizia

O jucatoare cu viitor in tenis a decis sa schimbe tara.

Karola Bejenaru va reprezenta Marea Britanie, daca va primi cetatenia. Ea s-a mutat deja impreuna cu parintii in Irlanda de Nord, acolo unde tatal ei are 3 locuri de munca.

"Deocamdata joc sub culorile Romaniei, dar sunt in proces de aplicare pentru cetatenia britanica", a marturisit tenismena pentru ProSport.



"Provin dintr-o familie de sportivi: bunicul meu a jucat tenis, tatal meu a jucat tenis de masa, iar mama si sora mea au facut handbal. La varsta de 7 ani am inceput sa joc tenis la scoala, iar la 8 ani mergeam deja la turnee in toata Romania. Am fost numarul 1 pe plan national la categoria U12, dar am plecat la Belfast. M-am mutat alaturi de tatal meu, care si-a luat trei joburi pentru a intretine familia si a-mi sprijini cariera".

Karola nu a putut participa la cele mai mari turnee pentru ca nu avut bani.

"Tatal meu m-a inscris la Australian Open si US Open in 2015, m-am bucurat cand am fost acceptata direct pe tablourile principale la junioare. Dar a trebuit sa ma retrag pentru ca turneele respective presupuneau costuri foarte mari. Pana de curand, tatal meu a livrat pizza si a facut curat la cinematograf pentru a-mi sustine cariera".