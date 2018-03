Simona Halep a revenit in Romania: "Nu a fost o perioada reusita, dar nu dramatizez!" Planul pentru Roland Garros: "Nu am presiune punctelor!"

Simona Halep a revenit in Romania in aceasta seara.

Simona Halep a revenit in tara dupa ce a fost eliminata de la turneul de la Miami si recunoaste ca nu a avut cea mai buna prestatie. Halep a parasit competitia de la Miami in turul 3.

Simona Halep spune ca de maine va reincepe pregatirea si spera sa aiba evolutii convingatoare la FedCup si la Roland Garros.



"Nu a fost reusita perioada asta. Nu m-am antrenat cum trebuie si din cauza asta si rezultatele slabe. Nu dramatizez, de maine revin la antrenamente. Abia astept Fed Cup, imi doresc sa castigam ambele meciuri. Nu simt presiune in ceea ce priveste Roland Garros si nici presiunea punctelor nu o am", a declarat Simona Halep la revenirea in Romania.