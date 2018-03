Caroline Wozniacki i-a luat fata Simonei Halep: A fost inclusa de Forbes in topul celor mai PUTERNICE femei din lume!

Daneza e cea mai bine clasata sportiva din topul alcatuit de Forbes.

Forbes alcatuieste in fiecare an topul celor mai puternice 100 de femei din lume. Pe primul loc in 2017 se situeaza cancelarul Germaniei, Angela Merkel. Pe locul 2 se claseaza Theresa May, premierul Marii Britanii.

Cea mai bine clasata sportiva este Caroline Wozniacki, locul 7 in topul alcatuit de Forbes. Daneza a fost cea mai bine platita sportiva in 2017, cu venituri de aproape 8 milioane de dolari. Ea a castigat Turneul Campioanelor de la Singapore, iar in ianuarie 2018 a castigat Australian Open in fata Simonei Halep si a devenit numarul 1 WTA.

Secretar General al FIFA, Samba Diouf Samoura se claseaza pe locul 2, in timp ce podium este completat de Lydia Nsekera din Burundi, membru FIFA si al Comitetului Olimpic International.

In top 10 mai apar Florence Hardouin, directoarea Federatiei de fotbal din Franta, Angela Dong - vicepresedinte Nike, si directorul lui Chelsea, rusoaica Marina Granovskaia.

Tot topul Forbes poate fi vazut aici.