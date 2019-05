ROLAND GARROS 2019 | Verdict clar in cazul Simonei Halep inainte de RG! “Nu mai poate sa treaca linia de sosire”

Simona Halep se afla deja la Paris, iar in doar cateva zile va lua startul la cel de-al doilea turneu de Grand Slam al anului, Roland Garros.

Simona Halep, campioana en-titre la Openul francez, va fi la Roland Garros a treia favorita pe lista capilor de serie. Chiar si asa, romanca este prima alegere a bookmakerilor si a specialistilor din tenis. Desi cei mai multi o vad pe Simona cu prima sansa la castigarea unui nou titlu la Roland Garros, asta nu inseamna ca nu exista si opinii contra.

Gavin Mair, jurnalist si expert in tenis pentru cbssports.com, este de parere ca ruptura dintre Simona Halep si Darren Cahill cantareste mai greu decat lasa romanca sa se vada. Absenta australianului ar putea reprezenta cheia pentru care Simona nu mai este la fel de eficienta in circuitul feminin de tenis la acest nivel. Se pare ca misiunea romancei la turnee este din ce in ce mai grea de cand Cahill a anuntat ca pleaca din echipa sportivei noastre, la finalul anului trecut.

Verdict clar in cazul Simonei Halep! “Nu mai poate sa treaca linia de sosire”

Simona Halep a obtinut alaturi de Cahill cele mai mari performante ale carierei ei, iar jumatatea sezonului 2019 o prinde pe romanca fara vreun titlu cucerit. Este acest fapt o consecinta a faptului ca Halep nu-l mai are pe Cahill in preajma? Asta crede expertul in tenis, Gavin Mair.

"Inainte de finalul sezonului, antrenorul Simonei Halep, Darren Cahill, a decis sa intrerupa colaborarea cu romanca. Australianul i-a antrenat in trecut pe Lleyton Hewitt si Andre Agassi si a fost decisiv in performantele recente ale Simonei Halep. Asta nu inseamna ca Simona nu mai joaca bine dupa plecarea austalianului, departe de a fi asa. Halep a avut un sezon destul de bun pana in acest moment, dar au fost cateva ocazii in care a aratat ca nu mai poate sa treaca linia de sosire. Cred ca Darren Cahill e veriga lipsa din jocul Simonei. Pentru a castiga un Grand Slam, trebuie sa fii pregatit mental si nu sunt sigur de asta in ceea ce o priveste", a afirmat Gavin Mair pentru sursa citata.