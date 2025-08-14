Absența golgheterului, care a marcat 25 de goluri sezonul trecut, a declanșat imediat un val de speculații în presa internațională, în special în Scoția, de unde vine interesul constant al lui Celtic.



Britanicii, care îl monitorizează atent pe Munteanu, au legat imediat lipsa sa de pe teren de un transfer iminent. Chiar dacă oficialii din Gruia au oferit o explicație medicală, jurnaliștii scoțieni au prezentat propria variantă.



"Între timp, un alt atacant de care Celtic s-a interesat a ieșit din lotul lui CFR Cluj pentru Europa League. Acest lucru a stârnit zvonuri despre viitorul lui Munteanu, care ar fi pe cale să plece de la CFR", au scris aceștia, alimentând ipoteza unei mutări în această vară.



Varianta CFR: "Are o contractură"

Pentru a pune capăt speculațiilor, președintele clubului clujean, Cristi Balaj, a intervenit și a clarificat situația atacantului. Potrivit acestuia, absența este cauzată strict de o problemă medicală minoră, menită să prevină o accidentare mai gravă.



"Louis Munteanu are o problemă musculară minoră. Este o contractură. Când ai o contractură și nu respecți tratamentul de câteva zile, riști să apară o ruptură musculară", a spus Cristi Balaj, la Digi Sport Special.



Șeful din Gruia a continuat, arătându-și încrederea în soluțiile de pe banca tehnică: "Avem și alți atacanți, sper să fie inspirat Dan Petrescu. Încă suferim din cauza accidentărilor".

