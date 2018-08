HALEP ROGERS CUP | "S-au schimbat multe in ultima perioada!" Reactia Simonei dupa ce si-a aflat adversarele din Canada! Williams s-a retras de la Montreal

Simona Halep si-a aflat adversarele de la Rogers Cup.

Simona Halep revine in competitii la Montreal, la Openul Canadei. Sambata a avut loc tragerea la sorti pentru sportivele participante la acest turneu, iar romanca si-a aflat posibilele adversare.

Cu toate ca Serena Williams si-a anuntat retragerea de la Montreal, invocand motive personale, Halep are in continuare un traseu destul de dificil.

"Jucatoarelor nu le plac tragerile la sorti in general pentru ca sunt superstitioase, dar eu sunt fericita sa ma aflu aici. De fiecare data cand vin in Canada joc un tenis bun, in special aici, la Montreal. Voi incerca sa ofer cel mai bun joc al meu.

S-au schimbat multe in ultima perioada, dar sunt aceeasi jucatoare. Incerc sa-mi imbunatatesc jocul si sa am o atitudine buna pe teren. Am multe motive sa ma bucur mai mult de tenis si traiesc cele mai bune momente din viata mea. Trebuie sa tintesc cat mai sus si sa fac lucruri marete", a spus Simona Halep la conferinta de presa.

Romanca este favorita principala in Canada si intra in competitie din turul al doilea, unde va juca fie impotriva Anastasiei Pavlyuchenkova, fie contra unei jucatoare venita din calificare.

In turul 3 poate da de Sorana Cirstea sau Venus Williams! Romanca trebuie sa treaca de o jucatoare venita din calificari pentru a se lupta cu Venus in turul 2.

Apoi ar fi in sferturi una dintre Caroline Garcia, Kasatkina sau Sharapova. In semifinale sunt numai adversare tari: Kerber, Petra Kvitova sau Karolina Pliskova! Iar in finala ar putea juca impotriva Muguruzei, a Svitolinei sau a lui Wozniacki!