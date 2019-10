Roger Federer a scris ISTORIE in orasul sau natal! 10 titluri la Basel si LACRIMI de CAMPION

Roger Federer a scris istorie in orasul de provenienta, Basel, al carui turneu ATP l-a castigat astazi pentru a zecea oara.

In finala, Federer l-a invins pe australianul Alexander De Minaur, scor 6-2, 6-2, dupa numai 69 de minute de joc.

Roger Federer, in lacrimi in fata concetatenilor sai

We have no words... ????

Neither does @rogerfederer #SwissIndoorsBasel pic.twitter.com/oq7Mhww9An