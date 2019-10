Roger Federer nu are LIMITE! Cariera de 21 de ani a tenismenului ajunge la borne increrdibile! Elvetianul a ajuns la meciul 1501 in cariera si are un numar impresionant de victorii

Din articol Turneele de mare slem castigate de Roger Federer

Roger Federer a ajuns la cel de-al 1500-lea meci jucat in cariera sa de tenismen profesionist.

Federer participa la competitia de acasa, turneul ATP 500 de la Basel, unde l-a invins azi pe moldoveanul Radu Albot in doua seturi, scor 6-0, 6-3.

Victoria i-a asigurat numarului 3 ATP calificarea in sferturile de finala, faza competitionala in care se va duela pentru un loc in semifinale fie cu americanul Frances Tiafoe, fie cu Stan Wawrinka.

Roger Federer, 82% procentaj al victoriilor de-a lungul unei cariere care numara 21 de ani

Roger Federer a devenit tenismen profesionist in anul 1998. De atunci si pana in prezent, Federer a jucat nu mai putin de 1501 meciuri, dintre care a castigat 1233.

Federer are un procentaj al victoriilor raportat la numarul total de meciuri jucate de 82%, iar in anul 2019 procentajul este mai ridicat decat media, ajungand la 86%.

In acest an, Federer a jucat 58 de meciuri, adjudecandu-si succesul in 50 dintre acestea.

Turneele de mare slem castigate de Roger Federer

Federer este cel mai titrat tenismen din istoria Sportului Alb. Elvetianul are cu un titlu de Grand Slam mai mult decat Rafael Nadal, intre cei doi disputandu-se lupta pentru titlul neoficial de „cel mai bun jucator din istorie.”

Cu 8 titluri castigate, Roger Federer este tenismenul cu cele mai multe titluri castigate la Wimbledon in intreaga istorie a celei mai vechi si prestigioase intreceri de tenis din lume.

2003: Wimbledon

2004: Australian Open, Wimbledon, US Open

2005: Wimbledon, US Open

2006: Australian Open, Wimbledon, US Open

2007: Australian Open, Wimbledon, US Open

2008: US Open

2009: Roland Garros, Wimbledon

2010: Australian Open

2012: Wimbledon