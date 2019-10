Roger Federer explica de ce nu a fost la nunta lui Rafa Nadal: "Pentru mine nu este nicio problema"

Din articol Federer, victorie in 54 de minute la Basel

Roger Federer a explicat motivul pentru care nu a participat la nunta lui Rafael Nadal si a Franciscai Maria Perello, desfasurata sambata, 19 octombrie.

Elvetianul in varsta de 38 de ani a declarat si-a motivat absenta cu urmatoarea declaratie, oferita cotidianului spaniol AS:

Roger Federer: „Nu am fost invitat la nunta.”

„Ne intelegem foarte bine, dar la astfel de evenimente inviti oamenii cu care petreci mult timp. Pentru mine nu este nicio problema”, a declarat Roger, demonstrandu-se intelegator fata de Rafa.

Nadal si sotia sa, Xisca Perello si-au dorit o nunta restransa, la care sa participe doar 350 de invitati. Printre acestia s-au numarat tenismeni spanioli, ca Fernando Verdasco, Marc Lopez si Feliciano Lopez, dar si fostul Rege al Spaniei, Juan Carlos, acompaniat de sotia sa, Regina Sofia.

Federer, victorie in 54 de minute la Basel

Ca in fiecare an, Roger Federer participa la turneul din orasul sau natal, ATP Basel. In primul tur, elvetianul a trecut de germanul Peter Gojowczyk, numar 112 ATP in numai 54 de minute, scor 6-2, 6-1.

Roger a servit 12 asi si a castigat 82% din punctele jucate cu primul serviciu, nepermitandu-i oponentului sau nici macar o minge de break.

In optimi, Federer va juca impotriva castigatorului meciului dintre Radu Albot si Dusan Lajovic.