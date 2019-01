Noul antrenor al Simonei Halep a sosit in Romania! "Are nevoie de ajutor" Planul bine pus la punct al lui Van Cleemput: de ce a venit in Bucuresti

Thierry van Cleemput a venit in Romania, insa lucrurile intre cei doi nu sunt nici pe departe rezolvate.

Cel care ar putea deveni noul antrenor oficial al romancei, a marturisit ca va sta doar o saptamana in tara si ca a venit sa o cunoasca mai bine pe Simona.

"Am cunoscut-o in Australia si am stat de vorba. Are nevoie de ajutor, am venit aici si poate vom colabora. Acum doar vom sta de vorba si poate vom incerca", a spuns Van Cleemput la aeroport.

Acesta a recunoscut ca faptul ca romanca a colaborat cu Darren Cahill reprezinta un plus, insa vrea sa vada daca el este persoana potrivita pentru nevoile Simonei.

"Darren imi este prieten bun, il apreciez mult. Urmeaza sa o cunosc mai bine pe Simona, trebuie sa-mi formez o parere despre ea. Simona si Darren au avut o experienta minunata, au avut performante uriase impreuna. Nu stiu daca sunt persoana potrivita, vom vedea", a adaugat Van Cleemput.

Antrenorul a mai spus ca stie cat de greu este sa lucreze cu un numar 1 mondial si ca va fi o provocare trecerea de la pregatirea baietilor la cea a fetelor.

Thierry van Cleemput nu o va insoti pe Simona Halep la Fed Cup.