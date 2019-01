PERFORMANTA ULUITOARE pentru Simona Halep, chiar daca a pierdut locul 1 WTA! Ce a reusit romanca in ultimii cinci ani

Simona Halep a coborat pe locul 3 WTA, insa reuseste un lucru extraordinar.

Simona Halep a fost devansata in clasamentul WTA de Naomi Osaka si Petra Kvitova si a coborat pana pe locul al treilea in topul mondial.

Totusi, in ciuda pierderii fotoliului de lider, Simona isi trece in CV o noua performanta incredibila.

Halep implineste cinci ani consecutivi de cand a intrat si a ramas in top 10 WTA. Este singura jucatoare din prezent care a reusit asa ceva.

Simona a intrat in top 10 WTA pe 27 ianuarie 2014 si nu a mai parasit de atunci primele 10 pozitii.

Dintre jucatoarele care se aflau la acel moment in top, doar Petra Kvitova si Angelique Kerber se regasesc in aceasta ierarhie. Totusi, ele au avut perioade in care nu au mai facut parte din top 10 WTA.

Top 10 pe 27 ianuarie 2014:

1. Serena Williams (SUA) 13.000 puncte

2. Victoria Azarenka (Belarus) 6.581

3. Na Li (China) 6.570

4. Agnieszka Radwanska (Polonia) 5.750

5. Maria Sharapova (Rusia) 5.416

6. Petra Kvitova (Cehia) 4.745

7. Sara Errani (Italia) 4.440

8. Jelena Jankovici (Serbia) 4.310

9. Angelique Kerber (Germania) 4.030

10. Simona Halep (Romania) 3.760