NOUL CLASAMENT WTA! Simona Halep pierde doua pozitii, iar sansele sa revina pe locul 1 sunt minime in urmatoarele sase luni. CALCULE pentru prima pozitie in topul mondial

Simona Halep a pierdut fotoliul de lider mondial in fata japonezei Naomi Osaka.

Cu o urcare de trei pozitii, nipona a ajuns la 7030 puncte in clasamentul WTA, dupa victoria de la Australian Open. Eliminata in optimi de Serena Williams, Simona Halep a coborat doua pozitii, fiind devansata si de Petra Kvitova. Jucatoarea din Cehia a urcat 4 pozitii.

NOUL CLASAMENT WTA:

1. Naomi Osaka - 7030 puncte

2. Petra Kvitova - 6290 pct

3. Simona Halep - 5582 pct

4. Sloane Stephens - 5307 pct

5. Karolina Pliskova - 5100 pct

6. Angelique Kerber - 4965 pct

7. Elina Svitolina - 4940 pct

8. Kiki Bertens - 4430 pct

9. Caroline Wozniacki - 3566 pct

10. Aryna Salabenka - 3485 pct

Simona Halep are sanse minime sa mai revina pe locul 1 WTA in urmatoarea jumatate de an. Romanca are multe puncte de aparat in turneele ce urmeaza, in timp ce Naomi Osaka nu are in spate un an 2018 de exceptie, singura performanta notabila a japonezei fiind victoria de la Indian Wells.

In total, Osaka are de aparat in urmatoarele sase luni doar 1560 de puncte, in timp ce Simona Halep are de aparat nu mai putin de 3770 de puncte.