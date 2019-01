Mesajul Simonei Halep pentru Osaka si Kvitova! Cele doua au depasit-o in clasamentul WTA

Naomi Osaka a castigat finala de la Australian Open, scor 7-6, 5-7, 6-4 cu Petra Kvitova.

Pe langa trofeul de la Melbourne, Osaka si-a mai adjudecat si pozitia de lider mondial. Simona Halep, fost lider mondial, a urmarit cu interes finala dintre Osaka si Kvitova, iar la final le-a laudat pe cele doua sportive care au depasit-o in clasamentul WTA.



"A fost una dintre cele mai bune finale pe care le-am vazut vreodata! Naomi, felicitari pentru castigarea celui de-al doilea turneu de Grand Slam si obtinerea numarului unu din lume. Felicitari pentru Petra Kvitova pentru un turneu uimitor si pentru aceasta revenire", a fost mesajul postat de Simona Halep pe contul sau de Instagram.

Cum va arata clasamentul incepand de luni

Clasamentul WTA a suferit mari schimbari dupa primul turneu de Grand Slam al anului, Australian Open.

Datorita titlului obtinut la Melbourne dupa finala disputata cu Petra Kvitova, Naomi Osaka va urca pentru prima data in cariera pe primul loc in clasamentul WTA, in timp ce finalista Kvitova, din Cehia, se va clasa pe locul secund. Completand podiumul, pe locul al treilea se va clasa Simona Halep, dupa 44 de saptamani consecutive in fruntea clasamentului, cu 5582 de puncte.

Diferenta dintre Naomi Osaka si Simona Halep va fi una destul de mare, de aproape 1.500 de puncte!

Top 10 WTA:

1. Naomi Osaka 7.030 puncte

2. Petra Kvitova 6.290

3. Simona Halep 5.582

4. Sloane Stephens 5.307

5. Karolina Pliskova 5.100

6. Angelique Kerber 4.965

7. Elina Svitolina 4.940

8. Kiki Bertens 4.430

9. Caroline Wozniacki 3.566p

10. Aryna Sabalenka 3.458

Semifinalista de anul acesta de la Australian Open, Serena Williams, se va clasa pe locul 11, foarte aproape de a patrunde din nou intre primele zece jucatoare ale lumii. Ea va avea incepand de luni 3406 puncte.