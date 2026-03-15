Aryna Sabalenka a câștigat duminică primul său titlu la Indian Wells, după ce a învins-o pe Elena Rybakina cu scorul de 3-6, 6-3, 7-6 (8/6), într-o reeditare a finalei de la Australian Open.

Liderul mondial a reușit să se impună în fața jucătoarei din Kazahstan, în vârstă de 26 de ani, la capătul unui meci extrem de echilibrat desfășurat în California. Sabalenka, acum în vârstă de 27 de ani, a bifat astfel primul său succes în turneul de categorie WTA 1000 de la Indian Wells.

Dramatism în setul decisiv

Partida a oferit momente de tensiune maximă, în special în actul al treilea. Deși a servit pentru câștigarea trofeului la scorul de 5-4 în setul decisiv, sportiva din Belarus a fost împinsă în tie-break. Acolo, Sabalenka a salvat o minge de meci înainte de a închide partida cu 8-6.

Victoria de astăzi reprezintă o revanșă pentru Aryna Sabalenka. În luna ianuarie a acestui an, Elena Rybakina reușise să o învingă pe actualul număr 1 WTA chiar în finala de la Australian Open.